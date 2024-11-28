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Детские комплексы, футбольное поле: пустырь облагородили в одном из районов Алматы (фото)

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Детская площадка
Детская площадка. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Турксибском районе Алматы на месте пустыря открылась новая современная пешеходная зона. Ее строили четыре месяца, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

В Алматы завершено благоустройство нового общественного пространства на улице Байрона, 134Б. Работы по преобразованию заброшенного пустыря в современную пешеходную зону выполнены в рамках программы "Бюджет народного участия"

Новая общественная территория площадью 0,3 га была открыта 25 ноября после четырех месяцев строительных работ.

Футбольное поле
Футбольное поле. Фото: пресс-служба акимата Алматы

До и после
До и после. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Было построено 80 метров тротуара, уложено 500 кв. м брусчатки, установлены 155 метров ограждения, обустроено футбольное поле площадью 450 кв. м, а также построены детский и спортивный комплексы, места для выгула собак.

"Мы стремимся преобразить любые свободные пространства, даже если это всего несколько соток, чтобы жители могли наслаждаться отдыхом рядом с домом. Надеюсь, что эта площадка станет местом притяжения для жителей района", - сказал Ерболат Досаев.

Также по просьбам жителей глава города поручил акиму района установить по периметру новой площадки камеры видеонаблюдения.

Ранее аким Алматы осмотрел обновленные зоны Алмалинского района: от улицы Панфилова до сквера на месте пустыря.

Также в акимате южной столицы показали, как будет выглядеть набережная озера Сайран после реконструкции. Отмечается, что уже в следующем году на берегу появится новое общественное пространство.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2193950-detskie-kompleksy-futbolnoe-pole-pustyr-oblagorodili-v-odnom-iz-rayonov-almaty/

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