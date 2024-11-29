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Не учатся и не работают: еще один коммьюнити-центр открыли для помощи молодежи в Алматы

Опубликовано:

Центр
Центр. Фото: официальный сайт акимата Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев в рамках рабочего визита посетил новый комьюнити-центр в Медеуском районе - второе современное пространство для молодежи, пишет NUR.KZ со ссылкой на сайт акимата.

Комьюнити-центр оформлен в современном стиле и поделен на несколько зон – конференц-зал, зоны психологической, юридической помощи, консультаций по вопросам трудоустройства, профориентации, предпринимательства, коворкинг-зона для акселерации молодежных идей, комната матери и ребенка.

Как было доложено главе города, за 10 месяцев в комьюнити-центрах города после обучения были трудоустроены свыше 13,4 тыс. молодых людей категории NEET, то есть которые не учатся, не работают и не повышают свою квалификацию. Из них на постоянное место работы – 11 300 представителей молодежи.

Ерболат Досаев
Досаев. Фото: официальный сайт акимата Алматы

С начала 2024 года резидентами комьюнити-центров проведено свыше 1 500 мероприятий (лекции, семинары, экоакции, интеллектуальные игры, акустические вечера, викторины и квизы, мастер-классы, настольные игры и спортивные турниры) с общим охватом более 375 тыс. человек. Из них порядка 95 тыс. молодых людей стали посетителями комьюнити-центров, в том числе 27 тыс. представителей NEET-молодежи. В среднем число постоянных посетителей в каждом комьюнити-центре достигло 1000 человек, а в центральных районах превысило 3000.

С этого года в каждом комьюнити-центре установлены фандоматы казахстанского производства – аппараты сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок для их дальнейшей переработки. Таким образом среди посетителей данного молодежного пространства формируются экологические ценности, и резиденты комьюнити-центров активно пополняют ряды экорейнджеров, поддерживая мероприятия по защите окружающей среды.

Недавно акимат доложил о том, что в Турксибсом районе Алматы на месте пустыря открылась новая современная пешеходная зона. Ее строили четыре месяца.

Также в городском акимате рассказывали, как в южной столице решается дефицит ученических мест в школах.

Еще сегодня Досаев во время рабочего объезда посетил новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), построенный в микрорайоне Жас Канат Турксибского района.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2194346-ne-uchatsya-i-ne-rabotayut-eshche-odin-kommyuniti-centr-otkryli-dlya-pomoshchi-molodezhi-v-almaty/

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