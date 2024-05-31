Как выглядит новый терминал аэропорта Алматы (фото)

Пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева показала, как выглядит новый терминал аэропорта Алматы, который откроется уже завтра, 1 июня, передает NUR.KZ.

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл сегодня в Алматы с рабочим визитом. Первым делом глава государства посетил новый терминал Международного аэропорта Алматы.

Касым-Жомарт Токаев на общем фото в аэропорту. Фото: t.me/aqorda_resmi

На презентации, помимо президента, были замечены глава воздушной гавани Альп Эр Тунга Эрсой и аким Алматы Ерболат Досаев.

Токаев поднимается на верхний этаж. Фото: t.me/aqorda_resmi

Презентация. Фото: t.me/aqorda_resmi

Экскурсия по аэропорту. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава аэропорта Альп Эр Тунга Эрсой во время презентации сообщил, что терминал, построенный с соблюдением требований сейсмической и пожарной безопасности, способен выдержать землетрясение магнитудой до 10 баллов. Общая площадь составила 53,5 тыс. кв. метров, пропускная способность – 14 млн человек в год.

Коридор нового терминала. Фото: t.me/aqorda_resmi

"Международный аэропорт Алматы – это крупнейшая воздушная гавань страны. Ежегодно поток туристов в южную столицу только увеличивается, в 2023 году мегаполис посетили более 2 млн туристов. Два года назад с моим участием прошла церемония закладки капсулы на месте строительства, а уже завтра новый терминал международного аэропорта города Алматы обслужит первые рейсы", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Кроме того, пресс-служба президента показала фото нового терминала.

Территория нового терминала. Фото: t.me/aqorda_resmi

Место выдачи багажа. Фото: t.me/aqorda_resmi

Паспортный контроль. Фото: t.me/aqorda_resmi

Паспортный контроль на территории терминала. Фото: t.me/aqorda_resmi

Пункты пропуска. Фото: t.me/aqorda_resmi

Вывеска "Внутренний трансфер". Фото: t.me/aqorda_resmi

Информация по аэропорту. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент в аэропорту. Фото: t.me/aqorda_resmi

Токаев рядом с акимом Алматы и президентом аэропорта. Фото: t.me/aqorda_resmi

Зал ожидания в новом терминале. Фото: t.me/aqorda_resmi

Информационное табло. Фото: t.me/aqorda_resmi

Территория терминала. Фото: t.me/aqorda_resmi

Вид на аэропорт с улицы. Фото: t.me/aqorda_resmi

Таможня. Фото: t.me/aqorda_resmi

Новый терминал. Фото: t.me/aqorda_resmi

Информационное табло. Фото: t.me/aqorda_resmi

Территория терминала в аэропорту. Фото: t.me/aqorda_resmi

Пункты пропуска. Фото: t.me/aqorda_resmi

Аэропорт Алматы. Фото: t.me/aqorda_resmi

Зал ожидания. Фото: t.me/aqorda_resmi

Строительство нового терминала в аэропорту Алматы

В 2020 году все акции аэропорта Алматы выкупила турецкая компания TAV Airports Holding, заплатив за них 415 млн долларов.

В августе 2021 года стало известно, как будет выглядеть новый терминал аэропорта Алматы. Через год, в августе 2022 года, строительные работы шли ударными темпами.

В начале 2023 года руководство аэропорта заявило, что планируемый срок завершения проекта - первое полугодие 2024 года.

В феврале того же года Альп Эр Тунга Эрсой рассказал о том, на какой стадии находится строительство нового терминала и что будет с VIP-терминалом. В августе он сообщил, что в дизайне терминала будут использоваться работы местных художников.

В начале ноября Эрсой заявил, что работы могут быть завершены досрочно.

В том же месяце в Минтранспорта заявили, что сейчас аэропорт Алматы работает сверх своей пропускной способности, но все изменится в июне 2024 года, когда будет запущен новый терминал.

В декабре Альп Эр Тунга Эрсой рассказал о ходе работ в новом терминале и объяснил, как будет функционировать действующий терминал.

Тогда он объявил, что новый терминал планируется открыть к 1 июня 2024 года.