Новая пешеходная зона появилась в одном из районов Алматы (фото)

В Алатауском районе Алматы построили новую пешеходную зону - Ерболат Досаев поблагодарил жителей за активное участие в благоустройстве, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Во время рабочего объезда Алатауского района аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился с ходом благоустройства сквера по ул. Баганалы Орда в мкр. Карасу.

Проект реализован по программе "Бюджет народного участия". Строительство новой прогулочной зоны протяженностью 800 м между улицами Мойлды и Каламбаева началось в июле текущего года и завершится в следующем месяце.

Пешеходная зона. Фото: акимат Алматы

Она стала продолжением отремонтированной в прошлом году 400-метровой полосы между улицами Шаяхметова и Мойылды. Таким образом создана единая прогулочная зона протяженностью 1200 м.

Для реализации проекта заросшую бурьяном и колючками территорию расчистили, выровняли, проложили асфальтовое покрытие и брусчатку. На площади 55,4 тыс. кв. м произведено озеленение с устройством 950 м системы автополива. Также для удобства жителей установлено 150 фонарей, скамейки и урны. Общая площадь обновленной территории составила 6,5 га.

Пешеходная зона. Фото: акимат Алматы

Ознакомившись с проделанной работой, аким Алматы подчеркнул необходимость своевременного завершения проекта, а также высадки крупномерных деревьев. Он также отметил вклад жителей в развитие общественных пространств.

"Ваша неравнодушное отношение и активность помогают акимату района и города направлять средства на благоустройство и создание комфортных зеленых зон. Участвуя в программе "Бюджет народного участия" и предлагая свои проекты, вы вносите свой значимый вклад в процветание нашего любимого города", - сказал Ерболат Досаев, призвав горожан поддерживать порядок на обновленных территориях и воспитывать в детях чувство уважения и бережного отношения к городским пространствам.

Пешеходная зона. Фото: акимат Алматы

Жители выразили благодарность акиму города за преобразившееся пространство.

"Теперь мы гуляем здесь семьями, встречаемся с друзьями и проводим время с пользой. А с новой площадкой стало еще больше места для приятного времяпровождения. Радостно осознавать, что власть слышит просьбы жителей и воплощает их в жизнь", - поделились горожане.

Пешеходная зона. Фото: акимат Алматы

Пешеходная зона. Фото: акимат Алматы

Отметим, что скоро пешеходная зона с детскими и спортивными площадками появится в микрорайоне Шугыла. Ерболат Досаев уже ознакомился со строительством пешеходной зоны с детскими и спортивными площадками, которые были построены в рамках программы "Бюджет народного участия".