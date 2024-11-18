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"Настроение сразу поднимается": алматинцы оценили реконструкцию аллеи на Абая

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Аллея
Аллея после реконструкции. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Работники соседних офисов, дети и просто любители прогулок ежедневно наслаждаются обновленной аллеей на проспекте Абая в Алматы. Как изменился облик этого места, узнавали корреспонденты NUR.KZ.

Буквально недавно аллея, расположенная на проспекте Абая, стала настоящей изюминкой города. Это место привлекает все больше жителей, становясь удобным и уютным уголком для прогулок, отдыха и общения. После обновления аллея выглядит совсем иначе, и это не могло не понравиться горожанам.

Качели
Аллея после реконструкции. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Отметим, реконструкцию провели на участке от улицы Тургута Озала до улицы Муканова. Последний ремонт на этой аллее проводился более 15 лет назад, и за это время потребность в обновлении была очевидной.

Как рассказали в акимате Алматы, в ходе масштабной реконструкции был уложен новый слой брусчатки общей площадью 7,8 тыс. квадратных метров, установлено 4,8 метра поребрика, что значительно улучшило внешний вид и функциональность аллеи. Важным шагом стало создание системы водоснабжения, которая обеспечивает полив зеленых насаждений на площади 10 800 метров.

Качели
Аллея после реконструкции. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Помимо обновленной дорожной инфраструктуры, на аллее высажена 21 тысяча квадратных метров газона и более 2,5 тысяч кустарников, что делает пространство более зеленым и приятным для глаз.

Для удобства отдыхающих установлены новые скамейки, качели и 110 урн для поддержания чистоты. Аллея теперь полностью освещена: 150 новых опор освещения создают уютную атмосферу даже в вечернее время, сообщили в акимате города.

Что говорят жители Алматы?

После завершения реконструкции аллея стала любимым местом для многих жителей Алматы. К примеру, один из местных жителей отмечает, что аллея стала более удобной для прогулок.

Парень
Житель Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мы начали гулять здесь после реконструкции чаще. В целом, аллея мне очень нравится тем, что здесь расположены удобные скамейки и качели. Очень комфортно отдыхать", - делится своим мнением Абен.

Также, как оказалось, обновленная аллея пользуется популярностью среди работников ближайших офисов. Аяулым, работающая в бизнес-центре рядом тоже поделилась своими впечатлениями о ней.

"Мы часто здесь бываем во время обеда, так как работаем в бизнес-центре рядом. Сейчас мы очень довольны, здесь приятно гулять. В теплое время года гуляем с детьми по вечерам, очень удобно", - рассказывает она.

Аллея
Качели. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С каждым днем аллея привлекает все больше людей, а новые зеленые насаждения и красивые виды помогают создать атмосферу уюта.

"Аллея преобразилась. Я каждый день гуляю здесь после работы. Мне нравится, настроение сразу поднимается. Особенно нравятся новые посадки, зелень, деревья. Я заметила, что людей здесь стало намного больше после проведенных работ", - поделилась Валентина.

Для многих аллея - это не просто место для прогулок, но и пространство для встреч с друзьями и отдыха.

Опрос в Алматы
Жительница Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Аллея стала более оживленной. В теплое время года здесь можно посидеть с друзьями, отдохнуть. Мы стараемся больше ходить пешком, поэтому в перерывах между работой гуляем здесь и наслаждаемся свежим воздухом", - рассказала жительница города Асия.

Совсем недавно эта территория казалась неухоженной, однако сегодня она преобразилась в современное и удобное общественное пространство, где приятно находиться и проводить время на свежем воздухе. Прогулки по аллее стали важной частью повседневной жизни для многих жителей города, а уютная атмосфера способствует расслаблению и общению.

Аллея
Новые скамейки. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"После реконструкции аллея действительно преобразилась, все выглядит довольно симпатично. Я живу и работаю недалеко отсюда. Поэтому каждый день прохожу по этой аллее. Здесь приятно находиться. Визуально все выглядит эстетично: новые урны, качели и скамейки", - поделился впечатлениями Станислав.

Аллея
Аллея после реконструкции. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Аллея, ставшая результатом тщательной работы, теперь является примером того, как городская среда может измениться, если ей уделить внимание и заботу. Обновленная территория отражает стремление Алматы к улучшению качества жизни горожан, сохраняя при этом атмосферу уюта и зелени.

Горожане довольны результатами, а аллея продолжает привлекать все больше людей, стремящихся насладиться её новым, обновленным обликом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2188091-nastroenie-srazu-podnimaetsya-almatincy-ocenili-rekonstrukciyu-allei-na-abaya/

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