Международные рейсы полностью перенесли в новый терминал аэропорта Алматы

Вылет и прилет всех международных рейсов полностью перенесли в новый терминал Международного аэропорта Алматы, который открыли 1 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на КГА.

С 23:13 13 июня прилет всех международных рейсов в аэропорт Алматы осуществляется в новом терминале (Т2), а с 01:00 14 июня - все вылеты.

С 1 июня в общей сложности было выполнено 310 международных рейсов на территории нового терминала и обслужены 43 814 пассажиров.

На сегодняшний день новый терминал обслуживают 33 авиакомпании.

Из них три казахстанских перевозчика - Air Astana, SCAT, FlyArystan, а также 30 международных авиакомпаний: Uzbekistan Airways, Azerbaijan Airlines, Pegasus Airlines, Somon Air, Wizz Air, Vietjet, Red Wings, IndiGo, Loong Air, Rossiya, Jazeera Airways, Salam Air, Air Arabia, Red Sea Airlines, Air Cairo, Hunnu Air, Azimuth Aero, Yakutia Airlines, Qeshm Air, Air Asia, S7 airlines, FlyNas, Neos Airlines, China Southern Airlines, Qatar Airways, Lufthansa, Flydubai, Turkish Airlines, Asiana Airlines, Aeroflot.

В старом терминале (Т1) будут осуществляться рейсы авиакомпаний Air Astana, SCAT, FlyArystan, Qazaq Air и Южное небо по всем внутренним направлениям (по Казахстану).

Тем временем в аэропорту Алматы начаты работы по реконструкции терминала Т1 и ремонтно-строительные работы для увеличения парковочной зоны.

Напомним, открытие нового терминала в аэропорту южной столицы, который строился несколько лет, состоялось 1 июня. В этот же день там приветствовали пассажиров первого прибывшего рейса - они поделились своими эмоциями после события.

Перед открытием его посетил президент Касым-Жомарт Токаев - главе государства продемонстрировали зоны регистрации, пограничного и таможенного контроля, багажное отделение и другие объекты аэропорта.

Как сообщил на встрече Альп Эр Тунга Эрсой, международный терминал, построенный с соблюдением требований сейсмической и пожарной безопасности, способен выдержать землетрясение до 10 баллов.

Общая площадь составила 53,5 тыс. квадратных метров. В новом терминале установлено 50 стоек регистрации, закуплено современное оборудование. С учетом реновации действующего терминала общая пропускная способность аэропорта увеличится до 14 млн пассажиров в год.

Как выглядит новый терминал, можно посмотреть тут.

Напомним, в 2020 году все акции аэропорта Алматы выкупила турецкая компания TAV Airports Holding, заплатив за них 415 млн долларов. А в августе 2022 года, строительные работы уже шли ударными темпами.

Ранее стало известно, что новым президентом Международного аэропорта Алматы назначен Гокер Косе - Альп Эр Тунга Эрсой покинет должность 16 июня.