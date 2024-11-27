"Теперь живем как люди": освещение появилось на "темных" участках Алматы (фото)

На ранее неосвещенных участках в Алматы появились уличные фонари. Всего с начала года бригады осветили 95 участков города, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как отметили в акимате, по поручению акима города Ерболата Досаева в Алматы продолжается работа по обеспечению горожан качественным наружным освещением. Одним из направлений стало устранение участков, где исторически не было уличных фонарей.

Так, за 10 месяцев текущего года бригады ГКП «Алматы Кала Жарык» осветили 95 дворов, улиц и переулков, установив там более 500 опор и кронштейнов и столько же светильников. Протяженность ранее не освещенных участков составила 20 километров.

Уличное освещение. Фото: акимат Алматы

"В микрорайоне Кемел по улице Казанат в районе Капшагайской трассы никогда не было освещения. Здесь проживает очень много людей, раньше все добирались до дома в потемках. Особенно трудно приходилось школьникам и пенсионерам. После обращения в «Алматы Кала Жарык» нам поставили новые фонарные столбы, подключили освещение, стало намного комфортнее, за что огромная благодарность. Теперь мы живем как люди", - рассказала председатель ОСИ "Казанат" Бахыт Арыстанова.

Уличное освещение. Фото: акимат Алматы

Еще одна жительница Алатауского района Лунара Сембаева отметила, что в конце тупиковой улицы Мукаева в микрорайоне Акбулак раньше не было уличного освещения.

"А здесь живет многодетная семья, школьникам очень страшно было возвращаться с занятий в темноте. Освещение нам установили очень оперативно, буквально на следующий день после обращения в «Алматы Кала Жарык» приехала бригада, вырыла ямы и установила столбы. Еще через день повесили и подключили фонари, и теперь у нас светлая и яркая улица, это прям праздник для жителей. Огромное человеческое спасибо всем", - поделилась Лунара Сембаева.

Уличное освещение. Фото: акимат Алматы

Как сообщили в «Алматы Кала Жарык», к концу года в городе осветят еще 25 ранее не освещенных улиц и переулков. Установка новых светоточек проводится по заявкам районных акиматов, которые формируют списки проблемных участков. По ним составляется план работ и график подключения. Сейчас готовится информация по устранению неосвещенных участков на 2025 год.

В целом всего за 10 месяцев текущего года в Алматы установлено и заменено свыше 27 тысяч светильников, протянуто порядка 300 км кабеля, установлено более двух тысяч новых опор освещения. Отработано 24,5 тысячи заявок горожан, что составляет 93% от всех поступивших. Устранено более 5,5 тысячи коротких замыканий и около 4 тысяч обрывов на линии. Отремонтировано 45 км освещения на магистральных улицах.

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Напомним, ранее в акимате Алматы в ответ на запрос корреспондента NUR.KZ рассказали о том, как изменится график включения и выключения уличного освещения из-за перевода времени.

Также аким Алматы Ерболат Досаев рассказывал, когда решится проблема с уличным освещением.