"Стала более уютной": как выглядит улица Панфилова в Алматы после ремонта (фото)

Аким Алматы осмотрел обновленные зоны Алмалинского района: от улицы Панфилова до сквера на месте пустыря, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В сентябре текущего года были начаты работы по ее ремонту на участке между улицами Кабанбай батыра и Жибек Жолы. Это было связано с тем, что местами потрескалась тротуарная плитка, пришли в негодность скамейки, поливочная система и другие элементы благоустройства.

Как отметил в ходе рабочего объезда Алмалинского района аким мегаполиса Ерболат Досаев, данная улица является излюбленным местом горожан и гостей Алматы, поэтому при ремонте было уделено внимание каждой детали с точки зрения эстетичности и практичности.

Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

На сегодня районным акиматом заменено две тысячи квадратных метров брусчатки, установлено 130 скамеек, 2 детские площадки, заменено 2,6 км кабелей освещения и отремонтировано 2 сухих фонтана. Особое внимание было уделено озеленению и созданию живых уголков. Так, зеленая зона расширена на 20%.

"В целом данную территорию украсят более 13 тысяч кустарников и многолетников, таких как спирея японская, гортензия и много других растений. Мы уже высадили 39 новых деревьев: липа мелколистная, декоративные яблони и груши. Чтобы защитить посеянный газон от холода и птиц, мы прикрыли его шелухой какао бобов. Они идут как удобрение и дают приятный запах", - рассказала представитель подрядной организации Маргарита Балакирева.

Улица Панфилова. Фото: акимат Алматы

В акимате заявляют, что после обновления пространство заиграло новыми красками, вызвав у горожан положительные эмоции.

"Могу сказать, что разница сразу заметна: стало комфортнее передвигаться по ровной брусчатке, улица стала более уютной. Специалисты постарались, чтобы пешеходная зона выглядела красиво в любое время суток, независимо от времени года", - поделился один из жителей города.

Улица Панфилова. Фото: акимат Алматы

Жительница района Алина Кузнецова подчеркнула, что ее особенно порадовали новые инсталляции и детские зоны.

"Мы гуляем здесь практически каждый день, здорово, что отремонтировали наши любимые фонтаны. В целом, все сделано на отлично, улица стала еще красивее", - добавила она.

Улица Панфилова. Фото: акимат Алматы

Улица Панфилова. Фото: акимат Алматы

Еще одним объектом, который посетил в ходе объезда Ерболат Досаев, стал новый сквер на пересечении улиц Розыбакиева и Дуйсенова, построенный в рамках программы "Бюджет народного участия".

Сквер на пересечении улиц Розыбакиева и Дуйсенова. Фото: акимат Алматы

Ранее земельный участок площадью 0,49 га, на котором расположился сквер, был передан предпринимателю во временную аренду. Однако земля не была использована по назначению - и со временем там образовался стихийный рынок, который, как отмечают в акимате, доставлял неудобства жильцам близлежащих домов.

Теперь на данном участке обустроены дорожки, установлены скамейки, урны, игровые площадки для малышей и подростков с резиновым покрытием, проведено освещение. Также здесь есть система автоматического полива, зеленая зона в виде газона и 3 585 многолетних кустарников.

"До этого под окнами с раннего утра начинались крики, шум из-за парковки грузовых машин, а летом невозможно было открыть окно из-за различных запахов. Мы рады, что акимат не только решил проблему стихийной торговли, но и благоустроил участок. Этот проект стал своего рода украшением нашего микрорайона, превратив шумную территорию в зеленый сквер. Теперь жители и особенно дети постоянно здесь собираются и проводят свой досуг", - поделилась своим мнением одна из жительниц района.

Сквер на пересечении улиц Розыбакиева и Дуйсенова. Фото: акимат Алматы

Сквер на пересечении улиц Розыбакиева и Дуйсенова. Фото: акимат Алматы

Сквер на пересечении улиц Розыбакиева и Дуйсенова. Фото: акимат Алматы

Во время встречи с горожанами Ерболат Досаев подчеркнул, что в мегаполисе будет продолжена работа по созданию безопасных и зеленых общественных пространств для отдыха и занятий спортом.

Следует отметить, что на программу "Бюджет народного участия" в текущем году по городу выделено 18,8 млрд тенге, что на 5,8 млрд тенге больше, чем в прошлом году. Алматинцы получили возможность предложить и реализовать 364 проекта по благоустройству дворов, общественных пространств, созданию спортивных и игровых площадок.

Ранее в акимате Алматы показали, как будет выглядеть набережная озера Сайран после реконструкции. Отмечается, что уже в следующем году на берегу появится новое общественное пространство.

Также стало известно, что еще одну общественную территорию благоустроили в Алматы в рамках программы "Бюджет народного участия" - это пешеходная зона в Бостандыкском районе.