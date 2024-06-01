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Первый рейс прибыл в новый терминал в аэропорту Алматы (фото, видео)

Опубликовано:

Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ

В Международном аэропорту Алматы 1 июня состоялось открытие нового терминала - сегодня там приветствовали пассажиров первого прибывшего рейса, передает NUR.KZ.

В Международном аэропорту Алматы открыли новый терминал, строительство которого длилось на протяжении нескольких лет - в воздушной гавани встречали первый рейс.

Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ

Как отметили в Министерстве транспорта РК, рейс КС-664 авиакомпании Air Astana по маршруту Лондон-Алматы совершил посадку в 08.50. На борту воздушного судна было 94 пассажира.

На вылет терминал первым планирует к обслуживанию рейс КС-653 авиакомпании Air Astana по маршруту Алматы-Доха. Ожидается, что рейс с 166 пассажирами на борту совершит вылет в 09.50.

Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ

Аэропорт встретил первых пассажиров нового терминала торжественной обстановкой и памятными подарками.

Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Алматы, после полного перевода всех международных рейсов в новый терминал старый будет использоваться для внутренних рейсов.

Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ

Также проведут реновацию действующего терминала для полного его соответствия международным стандартам.

Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ

Планируется постепенный перевод всех международных рейсов с действующего терминала в новый.

Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ

Полный перевод международных рейсов в новый терминал будет осуществлен в течение первой декады июня.

Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ

"Новый терминал аэропорта станет первым в Центральной Азии, сертифицированным по программе "Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE)". В строительстве использован международный опыт в части ресурсоэффективности за счет использования высококачественных изоляционных материалов, водосберегающего оборудования и передовых методов снижения выбросов парниковых газов, шума, света, отходов и загрязнения воздуха в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации", - отметили в пресс-службе воздушной гавани.

Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ

Напомним, вчера экскурсию по новому терминалу провели президенту Касым-Жомарту Токаеву - глава государства первым делом направился туда, как прибыл с рабочим визитом в Алматы. Ему представили зоны регистрации, пограничного и таможенного контроля, багажное отделение.

Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ

Глава аэропорта Альп Эр Тунга Эрсой во время презентации сообщил, что терминал, построенный с соблюдением требований сейсмической и пожарной безопасности, способен выдержать землетрясение до 10 баллов. Общая площадь составила 53,5 тыс. кв. метров, пропускная способность - 14 млн человек в год.

Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ

"Международный аэропорт Алматы - это крупнейшая воздушная гавань страны. Ежегодно поток туристов в южную столицу только увеличивается, в 2023 году мегаполис посетили более 2 млн туристов. Два года назад с моим участием прошла церемония закладки капсулы на месте строительства, а уже завтра новый терминал международного аэропорта города Алматы обслужит первые рейсы", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ

Как строился новый терминал в аэропорту Алматы

В 2020 году все акции аэропорта Алматы выкупила турецкая компания TAV Airports Holding, заплатив за них 415 млн долларов.

Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ

В августе 2021 года стало известно, как будет выглядеть новый терминал. Через год, в августе 2022 года, строительные работы уже шли ударными темпами.

В начале 2023 года руководство аэропорта заявило, что планируемый срок завершения проекта - первое полугодие 2024 года.

Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ

В феврале того же года Альп Эр Тунга Эрсой рассказал о том, на какой стадии находится строительство нового терминала и что будет с VIP-терминалом. В августе он сообщил, что в дизайне терминала будут использоваться работы местных художников.

В начале ноября Эрсой сообщил, что работы могут быть завершены досрочно.

В том же месяце в Минтранспорта заявили, что сейчас аэропорт Алматы работает сверх своей пропускной способности, но все изменится в июне 2024 года, когда будет запущен новый терминал.

В декабре Альп Эр Тунга Эрсой рассказал о ходе работ в новом терминале и объяснил, как будет функционировать действующий терминал.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2110182-pervyy-reys-pribyl-v-novyy-terminal-v-aeroportu-almaty-foto/

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