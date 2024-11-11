"Добрые намерения иногда приводят совсем не туда": депутат высказалась о переводе времени в Казахстане

Депутат мажилиса парламента Ирина Смирнова высказалась о переводе времени в Казахстане, указав на то, что унификация в стране часового пояса удобна не всем казахстанцам, передает NUR.KZ.

В своем посте в Facebook мажилисвумен делится мыслями касательного принятого решения по единому часовому поясу в Казахстане и отношении к такому шагу казахстанцев, высказав также недоумение - почему именно Министерство торговли стало инициатором этого вопроса.

"Но даже этот факт также ставит решение под сомнение. Может быть, это произошло по причине нахождения центра стандартизации в этом ведомстве? Наверное. Но, вообще-то, было бы более уместно о категории времени говорить Министерству науки. А так, получается, как в произведении о потерянном времени.

В жизни важны символы и детали, как известно. Иногда, как также известно, некоторые добрые намерения могут привести, мягко говоря, совсем не туда, куда хотели.

А в целом, наверное, одно время для страны, скорее всего, удобно. Унификация всегда нравится авторитариям. Хоть безобразно, но единообразно, как шутят в армии", - отметила депутат Смирнова.

Но тогда, как считает депутат, принимая время за категорию единообразия в стране, надо было отрегулировать в Казахстане изменение режима работы, учебы, жизни по регионам - где-то начинать раньше на час, где-то позже.

"Хотя бы дать по этому поводу понятные рекомендации. А не то, что мы слышим сейчас от Минтруда о какой-то мифической договоренности работника с работодателем о сокращении рабочего дня. Это приведет к снижению зарплаты, что ясно. И не каждый работник сможет самостоятельно обратиться к работодателю по этому поводу.

То же касается и учебы в каникулы. Это уже нарушение прав детей на отдых.

Или очень спорное намерение провести исследование на всех гражданах оптом. Без их на то согласия. То есть, скорее всего, неверно проведенное изменение, или неумение объяснить необходимость изменений, ведет к следующим ошибочным шагам и странным реакциям министерств на нормальные вопросы граждан", - отмечает в посте Ирина Смирнова.

Депутат высказала и личное отношение к вопросу с переводом времени в Казахстане, отметив, что впервые за долгие годы высыпается.

"Этот час многое значит. Но темнота в 15:30 - 16:00 - это слишком. Как учитель понимаю, что вторая смена будет учиться практически в темноте. Не лучшее это дело", - заключила она.

Напомним, 23 октября на сайте E-Petition.kz появилась новая петиция о часовом поясе. Авторы предлагают перевести время в ряде регионов на два часа вперед.

Позже заместитель премьер-министра Серик Жумангарин вновь прокомментировал возможность возврата прежнего часового пояса в Казахстане.

"В рамках регламента, была получена петиция. Петиция была в установленном порядке рассмотрена, все "за" и "против" на соответствующих группах были рассмотрены. Окончательное решение принято. Мне нечего комментировать. Здесь нигде регламент не был нарушен", - заявил тогда Серик Жумангарин.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5.

При этом переходе многие граждане столкнулись с проблемами: люди жаловались, что автоматический перевод гаджетов не сработал.

Помимо этого, у некоторых казахстанцев в цифровых документах изменилась дата рождения. В АО "Национальные Информационные Технологии" объяснили, почему так произошло.

Еще в конце февраля врачи сообщали, что переход на единое время может повлиять на биоритмы жителей, но адаптационный период займет всего сутки.

Многие казахстанцы раскритиковали переход на единое время, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют.