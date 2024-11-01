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Известная по делу Бишимбаева адвокат сообщила о получении медали от президента

Опубликовано:

Адвокат Жанна Уразбахова
Адвокат Жанна Уразбахова. Фото: instagram.com/advokatzhanna

Адвокат Жанна Уразбахова, представлявшая сторону потерпевших по делу Куандыка Бишимбаева, на своей странице в Instagram сообщила, что получила медаль ко Дню Республики, передает NUR.KZ.

Адвокат Жанна Уразбахова записала Stories в своем Instagram и сообщила, что она была награждена государственной медалью "Ерен еңбегі үшін". Соответствующий указ, с ее слов, подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев ко Дню Республики.

"В связи с тем, что меня не было в стране, я только сегодня смогла ее забрать. Хотела с вами поделиться этой новостью", - сообщила адвокат.

Медаль, врученная Жанне Уразбаховой
Медаль, врученная Жанне Уразбаховой. Кадр из видео: instagram.com/advokatzhanna

Добавим, что Жанна Уразбахова выступала адвокатом потерпевшей стороны по делу Куандыка Бишимбаева, которого обвиняли в убийстве Салтанат Нукеновой. Экс-министра в итоге признали виновным и осудили на 24 года колонии.

Напомним, ранее судья Айжан Кульбаева, которая рассматривала дело экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, также была награждена медалью.

Кроме того, в Генпрокуратуре сообщали, что государственных наград были удостоены Айжан Аймаганова и Саяхат Нурбеков - прокуроры по делу Бишимбаева.

Дело Бишимбаева и Байжанова

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января. Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.

Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных, состоявший из 12 человек.

В середине мая Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.

28 мая была подана апелляционная жалоба по делу Куандыка Бишимбаева. 11 июня апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова поступила в суд Астаны. 26 июня в суде Астаны огласили решение, принятое судебной коллегией по апелляционной жалобе Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор обоим осужденным оставили неизменным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2181938-izvestnaya-po-delu-bishimbaeva-advokat-pokazala-poluchennuyu-ot-prezidenta-medal/

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