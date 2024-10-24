Прокуроры по делу экс-министра Бишимбаева получили государственные награды

В Генеральной прокуратуре Казахстана в четь Дня Республики состоялось торжественное собрание – сотрудникам вручили госнаграды, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, накануне национального праздника указом главы государства государственными наградами отмечены заслуги ряда прокуроров в укреплении законности и правопорядка.

Помимо этого, приказом генерального прокурора за образцовое исполнение служебного долга отличившиеся сотрудники и работники прокуратуры поощрены ведомственными медалями и благодарственными письмами.

В пресс-службе надзорного органа корреспонденту NUR.KZ сообщили, что в числе прочих государственных наград удостоены Айжан Аймаганова и Саяхат Нурбеков – прокуроры по делу экс-министра Бишимбаева.

Айжан Аймаганова. Фото: gov.kz