Судья по делу Куандыка Бишимбаева награждена медалью (фото)

Судья Айжан Кульбаева, которая рассматривала дело экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, сегодня награждена медалью, передает NUR.KZ со ссылкой на суды Астаны.

В уголовном суде состоялась церемония награждения, сообщает пресс-служба судов Астаны в Telegram-канале.

Исполняющая обязанности председателя судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны Айсулу Сламбекова в торжественной обстановке вручила ведомственную награду председателю специализированного межрайонного суда по уголовным делам Айжан Кульбаевой.

"Айжан Кульбаева была награждена медалью Верховного суда Республики Казахстан "Мінсіз қызметі үшін" II степени за многолетнюю плодотворную и безупречную службу в судебной системе, а также за вклад в ее развитие", - говорится в сообщении суда.

В ходе вручения награды отмечено добросовестное отношение Кульбаевой к работе и качество рассмотрения дел.

Недавно судья Айжан Кульбаева на встрече в рамках XI съезда судей в Астане высказалась о деле экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева. Кульбаева заявила, что процесс дисциплинировал ее и показал недостатки.

"Как человек, я задумалась о многих вещах", - призналась тогда она.

Отвечая на вопрос о том, какие качества нужны, чтобы стать судьей, она сообщила, что нужны стрессоустойчивость, упорство, умение запоминать детали.

Дело Бишимбаева и Байжанова

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января. Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.

Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных, состоявший из 12 человек.

В середине мая Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.

28 мая была подана апелляционная жалоба по делу Куандыка Бишимбаева. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщил адвокат осужденного Ерлан Газымжанов.

11 июня апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова поступила в суд Астаны. 26 июня в суде Астаны огласили решение, принятое судебной коллегией по апелляционной жалобе Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор обоим осужденным оставили неизменным.