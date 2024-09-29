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Прокурор по делу Бишимбаева рассказала о сложностях в работе и показала школьные фото

Опубликовано:

Айжан Аймаганова
Айжан Аймаганова. Кадр из видео: instagram.com/aimaganova_a

Прокурор Айжан Аймаганова, получившая известность в ходе процесса над Куандыком Бишимбаевым, рассказала о сложностях работы в правоохранительных органах для женщин, передает NUR.KZ.

Аймаганова на своей странице в Instagram написала, что многие подписчики спрашивали ее, каково женщине в правоохранительных органах. По мнению Аймагановой, работать получится, если "ты готов к "служению".

"Нести службу - это значит большую часть жизни ты находишься на работе, на первом месте - служба. Это гибкость, терпение. Это быть на связи 24/7. Быть готовым к ротации в другой регион и многое другое", - написала Аймаганова.

Она выразила мнение, что женщине совмещать службу и семью тяжело, но возможно.

"Иногда хочется спрятаться от всех, иногда рыдать, иногда все крушить кругом, иногда просто молчать. И это нормально. Чтобы соблюдать баланс, у человека должна быть отдушина. О моей отдушине мы поговорим позже", - призналась Аймаганова.

Также Айжан Аймаганова опубликовала несколько фотографий, которые были сделаны в ее школьные годы.

Ранее стало известно, что Айжан Аймаганова стала подполковником. Также мы писали, что сейчас она работает в должности начальника управления по поддержанию государственного обвинения и участию в апелляционной инстанции в звании советника юстиции.

В начале апреля прокурор Айжан Аймаганова сделала общедоступной свою страницу в Instagram. До этого в Сети появлялось несколько фейковых страниц девушки. Тогда отмечалось, что Аймаганова вызвала восхищение казахстанцев своими выступлениями в суде по делу о смерти Салтанат Нукеновой - в соцсетях появлялись нарезки с трансляции судебных заседаний.

Дело Бишимбаева и Байжанова

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января. Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.

Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных, состоявший из 12 человек.

В середине мая Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.

28 мая была подана апелляционная жалоба по делу Куандыка Бишимбаева. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщил адвокат осужденного Ерлан Газымжанов.

11 июня апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова поступила в суд Астаны. 26 июня в суде Астаны огласили решение, принятое судебной коллегией по апелляционной жалобе Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор обоим осужденным оставили неизменным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2167261-prokuror-po-delu-bishimbaeva-rasskazala-o-slozhnostyah-v-rabote-i-pokazala-shkolnye-foto/

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