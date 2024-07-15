Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Прокурора по делу Бишимбаева Айжан Аймаганову повысили в звании (видео)

Опубликовано:

Айжан Аймаганова
Айжан Аймаганова. Кадр из видео: instagram.com/aimaganova_a

Прокурор из Астаны Айжан Аймаганова, которая получила известность благодаря участию в судебном процессе над Куандыком Бишимбаевым, стала подполковником, передает NUR.KZ.

Айжан Аймаганова разместила на своей странице в Instagram видео, в котором рассказывала о работе в прокуратуре и о приеме документов в Академию правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре.

При этом в кадре девушка появилась в форме, а внимательные поклонники обратили внимание на сменившиеся погоны прокурора. Новые погоны Айжан Аймагановой соответствуют классному чину "Советник юстиции" и званию "Подполковник юстиции".

Ее сразу же начали поздравлять в комментариях.

"Поздравляю вас с очередным званием", "Поздравляю вас с повышением", "Поздравляю с новым званием. Вы достойны всех звезд", "Госпожа Подполковник, Вы как всегда красивы, обворожительны и статны", "Поздравляю с повышением по службе! Так держать!", – написали пользователи.

Айжан Аймаганова
Айжан Аймаганова. Кадры из видео: instagram.com/aimaganova_a

Напомним, еще в начале апреля прокурор Айжан Аймаганова сделала общедоступной свою страницу в Instagram. До этого в Сети появлялось несколько фейковых страниц девушки.

Отмечалось, что Аймаганова вызвала восхищение казахстанцев своими выступлениями в суде по делу о смерти Салтанат Нукеновой – в соцсетях появлялись нарезки с трансляции судебных заседаний.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2134425-prokurora-po-delu-bishimbaeva-ayzhan-aymaganovu-povysili-v-zvanii-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie