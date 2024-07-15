Прокурора по делу Бишимбаева Айжан Аймаганову повысили в звании (видео)

Прокурор из Астаны Айжан Аймаганова, которая получила известность благодаря участию в судебном процессе над Куандыком Бишимбаевым, стала подполковником, передает NUR.KZ.

Айжан Аймаганова разместила на своей странице в Instagram видео, в котором рассказывала о работе в прокуратуре и о приеме документов в Академию правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре.

При этом в кадре девушка появилась в форме, а внимательные поклонники обратили внимание на сменившиеся погоны прокурора. Новые погоны Айжан Аймагановой соответствуют классному чину "Советник юстиции" и званию "Подполковник юстиции".

Ее сразу же начали поздравлять в комментариях.

"Поздравляю вас с очередным званием", "Поздравляю вас с повышением", "Поздравляю с новым званием. Вы достойны всех звезд", "Госпожа Подполковник, Вы как всегда красивы, обворожительны и статны", "Поздравляю с повышением по службе! Так держать!", – написали пользователи.

Айжан Аймаганова. Кадры из видео: instagram.com/aimaganova_a

Напомним, еще в начале апреля прокурор Айжан Аймаганова сделала общедоступной свою страницу в Instagram. До этого в Сети появлялось несколько фейковых страниц девушки.

Отмечалось, что Аймаганова вызвала восхищение казахстанцев своими выступлениями в суде по делу о смерти Салтанат Нукеновой – в соцсетях появлялись нарезки с трансляции судебных заседаний.