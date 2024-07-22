В прокуратуре рассказали о новой должности гособвинителя по делу Бишимбаева

В Генеральной прокуратуре РК назвали должность, которую получила известная по делу Куандыка Бишимбаева гособвинитель Айжан Аймаганова, передает корреспондент NUR.KZ.

На прошлой неделе стало известно, что прокурор из Астаны Айжан Аймаганова, которая получила известность благодаря участию в судебном процессе над Куандыком Бишимбаевым, стала подполковником.

Тогда мы сообщали, что Аймаганова опубликовала новое видео и была одета в форме, на которой внимательные подписчики заметили сменившиеся погоны прокурора. Новые погоны Айжан Аймагановой соответствуют классному чину "Советник юстиции" и званию "Подполковник юстиции".

В пресс-службе Генпрокуратуры страны корреспонденту NUR.KZ рассказали о новой должности Аймагановой.

"Работает в должности начальника управления по поддержанию государственного обвинения и участию в апелляционной инстанции в звании советника юстиции", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, еще в начале апреля прокурор Айжан Аймаганова сделала общедоступной свою страницу в Instagram. До этого в Сети появлялось несколько фейковых страниц девушки. Тогда отмечалось, что Аймаганова вызвала восхищение казахстанцев своими выступлениями в суде по делу о смерти Салтанат Нукеновой - в соцсетях появлялись нарезки с трансляции судебных заседаний.

Дело Бишимбаева и Байжанова

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова. Следствие по данному делу завершилось в начале января.

Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК.

За убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Также суд признал Байжанова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК "Укрывательство". Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

26 июня суд в Астане вынес решение по апелляционным жалобам Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор оставили без изменений.