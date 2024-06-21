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"Как в шахматах": о ходе рассмотрения петиции по часовому поясу высказался министр Шаккалиев

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Часы
Часы. Иллюстративное фото: Getty Images/Zephyr18

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев в кулуарах правительства рассказал о ходе рассмотрения петиции по возврату прежнего часового пояса в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Министерство торговли и интеграции страны значилось получателем петиции против перевода часового пояса в Казахстане, которая набрала 50 тыс. голосов. Сегодня министр Арман Шаккалиев рассказал журналистам о ходе рассмотрения данной петиции.

"Идем по законодательно установленному алгоритму. Сегодня проводится заседание рабочей группы - это первый этап, организационный. Мы рабочую группу сформировали, всех, кого заявитель представил, кто в состав должен войти, мы включили.

На этой группе мы сегодня говорим о принципах работы: открытость, аргументированность, взаимоуважение. Устанавливаем график работы, формируем повестку… и как в шахматах: каждый ход аргументирован, записан, без взаимных обвинений, без лишних эмоций. Это будет второй этап работы", - сказал Шаккалиев.

На третьем этапе, по его словам, комиссия подведет итоги и вынесет решение. Министр добавил, что законом предусмотрен срок рассмотрения петиции - 40 дней.

"В этот установленный законом срок все и произойдет", - уточнил Арман Шаккалиев.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

В январе 2023 года в Минторге сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.

19 января в постановление правительства были внесены изменения, согласно которым с 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC +5.

К слову, при переходе на единый часовой пояс многие граждане столкнулись с проблемами: люди жаловались, что автоматический переход гаджетов не сработал.

Помимо этого, у некоторых казахстанцев в цифровых документах изменилась дата рождения. В АО "Национальные Информационные Технологии" объяснили, почему так произошло.

Еще в конце февраля врачи сообщали, что переход на единое время может повлиять на биоритмы жителей, но адаптационный период займет всего сутки.

Многие казахстанцы раскритиковали переход на единое время, аргументируя это неудобством и расстройствами организма. Была запущена петиция о возврате часового пояса. В Минторговли тогда сообщили, что нужно набрать 50 тыс. голосов. 7 июня петиция набрала 50 тысяч голосов граждан.

В июне глава Минздрава Акмарал Альназарова выразила мнение о том, как на здоровье казахстанцев отразился единый часовой пояс .

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2121615-kak-v-shahmatah-o-hode-rassmotreniya-peticii-po-chasovomu-poyasu-vyskazalsya-ministr-shakkaliev/

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