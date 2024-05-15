"Нужно набрать 50 тысяч голосов": Минторговли о петиции казахстанцев о возвращении часовых поясов

В кулуарах мажилиса замминистра торговли спросили, пересмотрят ли в Казахстане принятое решение о едином часовом поясе - казахстанцы запустили петицию против этого, передает корреспондент NUR.KZ.

В петиции против единого часового пояса отмечается, что "в Казахстане уже в полной мере ощутили сразу несколько проблем, связанных с недавним переводом времени на час назад".

Среди них - увеличение потребления электроэнергии, поскольку темнеть стало на час раньше, а также дискомфорт из-за несоответствия биоритмов с временем, когда теперь восходит и садится солнце.

"В числе других появившихся проблем значится физический и психологический дискомфорт жителей из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. (…) Мы, жители Казахстана, настоятельно просим вас рассмотреть следующие меры: отменить перевод времени", - говорится в петиции.

Замминистра торговли Кайрат Торебаев сегодня заявил, что за петицией в ведомстве следят.

"Мы внимательно мониторим, и вопрос в том, что по регламенту мы должны вначале дождаться результатов петиции, потом уже возьмем эти результаты, эти проработки. (…) Далее мы будем совместно со всеми госорганами рассматривать, включая Министерство торговли и интеграции в лице комитета Министерства здравоохранения и местных исполнительных органов, с территории которых люди подают петицию. Вопрос будет решаться после декабря этого года.

Механизм - в начале петиция. В случае достижения критической массы в 50 тысяч голосов работа повторно запускается внутри правительства, которая будет рассматривать - удовлетворение или оставить в текущем виде", - заявил он.

Торебаев добавил, что рассматривать вопрос об изменении часового пояса будут либо в тех регионах, из которых казахстанцы подписывают петицию, либо по всему Казахстану, если среди подписей будут все области.

Могут ли отклонить требование граждан о возвращении прежнего времени несмотря на петицию, замминистра не ответил, заявив, что вопрос будет "рассматриваться коллегиально".

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

В январе 2023 года в МТИ сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.

19 января в постановление правительства были внесены изменения, согласно которым с 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC +5.

К слову, при переходе на единый часовой пояс многие казахстанцы столкнулись с проблемами - люди жаловались, что автоматический переход гаджетов не сработал.

Помимо этого, у некоторых казахстанцев в цифровых документах изменилась дата рождения. В АО "Национальные Информационные Технологии" объяснили, почему так произошло.

Еще в конце февраля врачи сообщали, что переход на единое время может повлиять на биоритмы казахстанцев, но адаптационный период займет всего сутки.