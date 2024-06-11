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Как отразился единый часовой пояс на здоровье казахстанцев, рассказала глава Минздрава

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Часы
Часы. Иллюстративное фото: Getty Images/Zephyr18

Глава Минздрава на брифинге в кабмине сегодня рассказала, влияет ли негативно введение единого часового пояса на здоровье казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты сообщили, что люди жалуются, что рано встают и не высыпаются из-за того, что рано светает. Это связано с введением единого часового пояса. Они поинтересовались, стоит ли вернуться в старый часовой пояс.

"На самом деле вопрос часового пояса обсуждался несколько лет. К этой работе были привлечены научные центры нашей страны. Например, Институт физиологии, Институт астрофизики имени Фесенкова. Поэтому такое решение было принято на основании научных данных", - сообщила Акмарал Альназарова.

При этом она отметила, что врачи не замечают значительного наплыва пациентов в поликлиники и больницы после смены часового пояса.

"Есть основания полагать, что на сегодняшний день (смена часового пояса - прим. ред.) не оказала негативного влияния на здоровье. На проблему жалуются в основном жители Восточно-Казахстанской области. Есть проблема с ранним восходом и ранним закатом. Я не вижу здесь проблемы со здоровьем населения", - резюмировала глава Минздрава.

Напомним, 7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан - ее теперь рассмотрят власти.

Перед этим зампремьера Серик Жумангарин говорил, что если данная петиция наберет 50 тысяч голосов, то будет организована специальная рабочая группа с привлечением госорганов и экспертов.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

В январе 2023 года в Минторге сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.

19 января в постановление правительства были внесены изменения, согласно которым с 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC +5.

К слову, при переходе на единый часовой пояс многие граждане столкнулись с проблемами: люди жаловались, что автоматический переход гаджетов не сработал.

Помимо этого, у некоторых казахстанцев в цифровых документах изменилась дата рождения. В АО "Национальные Информационные Технологии" объяснили, почему так произошло.

Еще в конце февраля врачи сообщали, что переход на единое время может повлиять на биоритмы жителей, но адаптационный период займет всего сутки.

Многие казахстанцы раскритиковали переход на единое время, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2115639-kak-otrazilsya-edinyy-chasovoy-poyas-na-zdorove-kazahstancev-rasskazala-glava-minzdrava/

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