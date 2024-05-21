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"Никто никуда не возвращается": Минторг о требовании казахстанцев отменить единый часовой пояс

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Мужчина настраивает наручные часы
Наручные часы. Иллюстративное фото: Mariia Demchenko / Getty Images

На брифинге в правительстве глава Минторговли и интеграции прокомментировал запущенную казахстанцам петицию об отмене недавно введенного единого часового пояса, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы ждем, чтобы петиция набрала необходимое количество голосов, и берем в работу этот вопрос... Есть алгоритм, в течение 2-х месяцев вопрос рассматривается с участием заинтересованных сторон (после набора 50 тысяч голосов в петиции – прим.авт.), поэтому мы давайте дождемся, чтобы петиция набрала необходимое количество голосов, потом мы в установленном порядке будем рассматривать однозначно", - заявил министр Арман Шаккалиев.

Министра спросили, обращались ли казахстанцы в ведомство с жалобами на новый часовой пояс, и в каких регионах могут вернуть прежнее время.

"Конкретно к нам не обращались, но вы помните, что были комментарии, поэтому мы в курсе. Никто никуда не возвращается. Мы все в одном поясе. Ждем петицию, потом будем смотреть, реагировать в установленном законодательством порядке", - добавил Шаккалиев.

Напомним, что ранее запущенную казахстанцами петицию по отмене единого времени комментировал заместитель Шаккалиева – он также сообщал, что в ведомстве ждут результатов голосования.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

Еще в январе 2023 года в МТИ сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.

19 января в постановление правительства были внесены изменения, согласно которым с 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC +5.

К слову, при переходе на единый часовой пояс многие казахстанцы столкнулись с проблемами - люди жаловались, что автоматический переход гаджетов не сработал.

Помимо этого, у некоторых казахстанцев в цифровых документах изменилась дата рождения. В АО "Национальные Информационные Технологии" объяснили, почему так произошло.

Еще в конце февраля врачи сообщали, что переход на единое время может повлиять на биоритмы казахстанцев, но адаптационный период займет всего сутки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2104296-nikto-nikuda-ne-vozvrashchaetsya-mintorg-o-trebovanii-kazahstancev-otmenit-edinyy-chasovoy-poyas/

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