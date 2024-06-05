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"Дождемся, наберет ли": зампремьера о петиции за отмену единого часового пояса в Казахстане

Опубликовано:

Часы
Часы. Иллюстративное фото: Getty Images/Zephyr18

В кулуарах мажилиса зампремьера Серика Жумангарина спросили о том, как будут работать с петицией за отмену единого часового пояса, если она наберет нужное число голосов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Когда петиция наберет 50 тысяч голосов, тогда мы соберем специальную рабочую группу и в установленном законом порядке с привлечением госорганов, экспертов, будем рассматривать", - заявил Жумангарин.

У зампремьера уточнили, есть ли вероятность, что единый часовой пояс в итоге все равно не отменят, даже несмотря на петицию.

"Я не хочу сейчас говорить о вероятностях. Давайте дождемся, наберет ли эта петиция 50 тысяч голосов", - ответил он.

Отметим, что петиция за отмену недавно введенного единого часового пояса в Казахстане уже набрала 46 тысяч голосов. Срок окончания голосования датируется ноябрем 2024 года.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

Еще в январе 2023 года в Минторге сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.

19 января в постановление правительства были внесены изменения, согласно которым с 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC +5.

К слову, при переходе на единый часовой пояс многие казахстанцы столкнулись с проблемами: люди жаловались, что автоматический переход гаджетов не сработал.

Помимо этого, у некоторых казахстанцев в цифровых документах изменилась дата рождения. В АО "Национальные Информационные Технологии" объяснили, почему так произошло.

Еще в конце февраля врачи сообщали, что переход на единое время может повлиять на биоритмы казахстанцев, но адаптационный период займет всего сутки.

Позже в Казахстане запустили петицию с требованием отменить единый часовой пояс в Казахстане.

Многие казахстанцы раскритиковали переход на единое время, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

В мае глава Министерства торговли и интеграции прокомментировал запущенную казахстанцами петицию - по его словам, власти будут реагировать в установленном законодательством порядке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2112705-dozhdemsya-naberet-li-zampremera-o-peticii-za-otmenu-edinogo-chasovogo-poyasa-v-kazahstane/

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