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Новую систему оповещения при землетрясении опробуют в Алматы: что нужно знать горожанам

Опубликовано:

Система оповещения
Система оповещения. Фото: акимат Алматы

В Алматы 31 мая в 12:00 пройдет тестовый запуск системы мгновенного оповещения о ЧС Mass Alert. В связи с этим акимат обратился к горожанам, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

Как сообщает пресс-служба городского акимата, систему массового оповещения при ЧС протестируют 31 мая в Алматы. Отмечается, что проект по запуску системы мгновенного оповещения о ЧС Mass Alert в Алматы реализуется по поручению главы государства.

"На первом этапе с 31 мая систему запустят для пользователей устройств с ОС Android.

Завтра в 12:00 пользователям мобильных устройств с ОС Android поступит тестовое оповещение в виде всплывающего окна с сообщением на казахском, русском и английском языках: "Алаңдамаңыздар. Халықты хабардар ету жүйесіне тексеру жүргізілуде", "Не беспокойтесь. Проводится проверка системы оповещения населения", "Remain calm. The public alert system is being tested", - говорится в сообщении.

На втором этапе к системе подключат пользователей устройств с iOS.

Как отметили в акимате, система Mass Alert имеет ряд преимуществ в сравнении с SMS. Оповещение приходит абонентам по всей зоне покрытия сети мобильными операторами, так и в отдельно выбранных географических зонах. Кроме того, система работает в условиях перегрузки сетей. Главное преимущество технология Cell Broadcast - мгновенное и массовое оповещение сразу всех абонентов в зоне покрытия.

Также запланирована интеграция Mass Alert с автоматической системой раннего оповещения о землетрясении ДЧС Алматы.

Ранее сообщалось, что система оповещения при землетрясениях Mass Alert будет внедрена в Алматы в пилотном режиме до 1 июня.

Еще в январе, после произошедшего в Алматы землетрясения, депутат Ерлан Барлыбаев заявил, что на систему оповещения при ЧС в Алматы, которая даже "не почесалась" в день землетрясения, потратили 1,1 млрд тенге.

Тогда Барлыбаев заявил, что землетрясение в Алматы показало неготовность ДЧС к подобным катаклизмам - алматинцы в этот день хаотично покидали свои дома, а выйдя на улицу, продолжали оставаться в опасности, потому что плотная застройка могла обрушиться.

Позже в ДЧС попытались объяснить, почему во время землетрясения в Алматы не сработали городские системы оповещения и не было SMS-рассылок.

При этом через два дня после сильного землетрясения, произошедшего 23 января, глава Минцифры Багдат Мусин рассказал о внедрении новой системы оповещения и о том, как она будет работать. Сообщалось о применении технологии Cell Broadcast.

В начале марта аким Алматы Ерболат Досаев выступил на заседании правительства и заявил, что до конца мая планируется внедрить систему мгновенного оповещения населения по принципу Mass Alert с использованием технологии Cell Broadcast, на которую выделено 475 млн тенге.

Землетрясение в Алматы

В ночь на 23 января в Алматы произошло сильное землетрясение. По данным МЧС, в пункты сбора населения накануне, после землетрясения, обратились 1329 человек.

Сейсмологи призывали алматинцев находиться в пунктах приема населения до 16:00.

В течение дня алматинцы делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи.

Акиматом изначально сообщалось, что существенных повреждений зданий в Алматы не было. Позже в ряде школ все же были найдены трещины на стенах после землетрясения, трещины пошли и в здании одного из вузов Алматы. В акимате имеющиеся последствия признали и прокомментировали.

Известно, что в результате землетрясения в Алматы вчера пострадал 18-летний парень. За медпомощью он обратился с закрытым переломом обеих лодыжек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2109252-novuyu-sistemu-opoveshcheniy-pri-zemletryasenii-oprobuet-v-almaty-chto-nuzhno-znat-gorozhanam/

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