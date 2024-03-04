"В зданиях наблюдаются повреждения": в акимате Алматы рассказали о последствиях землетрясения
Опубликовано:
В акимате Алматы рассказали о последствиях землетрясения. Там отмечают, что в зданиях наблюдаются повреждения, передает корреспондент NUR.KZ.
"После землетрясения в зданиях наблюдаются повреждения. В основном, повреждения касаются элементов отделочных материалов, таких как навесные потолки, штукатурка, кафель и отделка фасада.
Данные повреждения не являются свидетельством нарушения несущих конструкций, поскольку устойчивость отделочных материалов зависит от ряда фактов, таких, как качество крепления и самого материала", - рассказали в управлении урбанистики и городского планирования города Алматы.
Там добавили, что на сегодняшний день при районных акиматах созданы рабочие группы с составе уполномоченных органов для проведения комплексного обследования.
"При выявлении значительных повреждений в результате землетрясений списки объектов направляются в Управление урбанистики и городского планирования города Алматы на проведение последующих обследований сейсмоустойчивости экспертными организациями", - добавили в управлении.
Напомним, в Алматы произошло сильное землетрясение ощутимостью в пять баллов.
Сейсмолог Даулет Сарсенбаев рассказал о том, что до 16.00, по предварительной информации, нужно находиться в пунктах приема населения.
Также сейсмологи рассказали о том, что в эпицентре ощутимость составляла 5-6 баллов.
В ДЧС рассказали, как действовать при землетрясении.
Ранее также говорилось о том, что штукатурка осыпалась в одной из школ Алматы после землетрясения.
Также сообщилось, что акимат сообщал, что существенных повреждений зданий в Алматы нет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064397-v-zdaniyah-nablyudayutsya-povrezhdeniya-v-akimate-almaty-rasskazali-o-posledstviyah-zemletryaseniya/