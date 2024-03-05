До конца мая в Алматы внедрят систему мгновенного оповещения за 475 млн тенге

Аким Алматы Ерболат Досаев сегодня онлайн выступил на заседании правительства и заявил о внедрении новой системы мгновенного оповещения в Алматы за 475 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерболат Досаев сообщил, что внедрение системы экстренного массового оповещения населения через мобильные устройства будет производиться согласно поручению главы государства, озвученному 25 января.

"Акиматом Алматы в пилотном режиме, совместно с МЦРИАП и МЧС, в целях оперативного оповещения жителей города о чрезвычайных ситуациях до конца мая текущего года планируется внедрить систему мгновенного оповещения населения по принципу "Mass Alert", с использованием технологии Cell Broadcast, на которую выделено 475 млн тенге.

В отличие от традиционных SMS, технология Cell Вroadcast не создает дополнительную нагрузку на сеть и позволяет обеспечить мгновенную и массовую рассылку, время и частоту оповещения сразу для всех абонентов, находящихся в зоне покрытия антенн базовых станций", - заявил Досаев.

Аким Алматы также добавил, что на утро 5 марта обстановка в городе Алматы стабильная - оперативный штаб функционирует, все службы мобилизованы и переведены на усиленный режим работы.

Напомним, через два дня после сильного землетрясения, произошедшего 23 января, глава Минцифры Багдат Мусин рассказал, как будет работать новая система мгновенного оповещения с применением технологии Cell Broadcast.

Ранее в ходе выступления на заседании правительства министр по ЧС Чингиз Аринов заявил, что "большая часть алматинцев в этот раз меньше поддалась панике".

Землетрясение в Алматы

В Алматы накануне произошло сильное землетрясение. По данным МЧС, в пункты сбора населения накануне, после землетрясения, обратились 1329 человек.

Сейсмологи призывали алматинцев находиться в пунктах приема населения до 16:00.

В течение дня алматинцы делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи.

Акиматом изначально сообщалось о том, что существенных повреждений зданий в Алматы не было. Позже в ряде школ все же были найдены трещины на стенах после землетрясения, трещины пошли и в здании одного из вузов Алматы. В акимате имеющиеся последствия признали и прокомментировали.

Известно, что в результате землетрясения в Алматы вчера пострадал 18-летний парень. За медпомощью он обратился с закрытым переломом обеих лодыжек.

В ближайшие дни, по данным казахстанских сейсмологов, с вероятностью 70% сильные землетрясения опасность не представляют.

Сегодня утром стало известно о том, что еще два афтершока зафиксировано казахстанскими сейсмологами на территории Китая. В Казахстане ощутимости не было.

Также сегодня министр по ЧС Чингис Аринов на заседании кабмина отчитался по ситуации с землетрясением в Алматы, отметив, что сейчас сейсмическая ситуация по всей стране стабильна.