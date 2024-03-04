Последние данные о ситуации в Алматы после землетрясения озвучили в МЧС

Представители МЧС рассказали о ситуации в Алматы после мощного землетрясения на текущий момент. В городе продолжают обследовать здания на предмет повреждений, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

На линию телефона "Горячая линия" поступило 128 звонков информационного характера.

Приведены в готовность силы и средства согласно Плана действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"В настоящее время продолжаются работы по обследованию зданий и сооружений, дорожной инфраструктуры, гидротехнических сооружений и так далее на предмет разрушения.

В пункты приема населения обратились 1329 человек", – добавили в ведомстве.

Кроме того, согласно информации предоставленной районными акиматами Алматы, в городе развернуты 384 пунктов приема: в 229 школах и 115 детских садах, 15 вузах, 20 колледжах и на 5 стадионах. Сотрудники районных акиматов находятся в точках сбора.

"Департаментом полиции обеспечена охрана общественного порядка и дорожной безопасности. В пунктах приема населения находятся 371 человек, из них 39 детей.

В образовательных учреждениях города Алматы отменены занятия", – сообщили в пресс-службе.

Подчеркивается, что объекты жизнеобеспечения, а также аэропорт и ж/д вокзалы работают в штатном режиме. Работа метрополитена приостановлена.

Напомним, мощное землетрясение произошло сегодня в 11:22. Эпицентр располагался в 31 километре от Алматы на территории Казахстана. Позже в городе почувствовали повторный толчок.

Сейсмологи призвали горожан находиться в пунктах сбора населения до 16:00. Туда на данный момент обратилось больше тысячи человек. А в акимате опубликовали новые номера горячих линий.

Многие горожане делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи. Однако, по данным акимата, существенных повреждений зданий в Алматы нет.

Занятия для второй смены в школах и колледжах отменили в Алматы после землетрясения. Также их отменили во всех вузах города.

Еще в полиции рассказали о ситуации на дорогах мегаполиса, а в акимате – о работе служб газа, света и воды.