Почему не сработали сирены во время землетрясения в Алматы, ответили в ДЧС

Почему во время землетрясения в Алматы не сработали городские системы оповещения и не было SMS-рассылок, рассказали во время брифинга на , передает корреспондент NUR.KZ.

Задавая эти вопросы, журналисты отметили, что SMS о туманах и плохой видимости приходят едва ли не каждый день. А вот сообщение о землетрясении многие алматинцы так и не получили.

"Практика показала, что данные сообщения поздно поступают до жителей Алматы. Во-первых, плотность населения большая. Операторы сотовых сетей не успевают обрабатывать данную информацию. Если по погодным условиям мы заранее получаем от "Казгидромета" прогнозы: за один день вперед начинаем оповещать население о погоде… и поэтому через определенное время она доходит. В этом случае мы от этой практики, чтобы оперативно заниматься рассылкой SMS-сообщений, потихонечку отошли", - сообщил начальник ДЧС города Алматы Нурлан Атыгаев.

Также он отметил, что в городе числится 843 электросирены, что составляет 100%-ый охват.

"Сирены запускаются только при фиксировании сейсмостанциями колебаний магнитуды более 5,5 по ощутимости. В данном случае ощутимость не ощущалась. У нас было зафиксировано от 4 до 5 баллов. Поэтому включать сирену не было необходимости и смысла. Она бы больше создала ажиотажа", - сообщил начальник ДЧС города Алматы.

Напомним, этой ночью подземные толчки ощущались в Астане, Алматинской, ВКО, Жамбылской, Жетысуской и Карагандинской областях.

Жители некоторых районов Алматы сообщили, что землетрясение было продолжительное, и длилось как минимум 5 минут. Люди массово вышли на улицу, боясь повторных толчков

В результате землетрясения в Алматы пострадало 8 человек. Все они сразу же были доставлены в стационары города.

Ранее МЧС сделало заявление по ситуации в Алматы и регионах после землетрясения.