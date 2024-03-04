Трещины появились в здании одного из вузов Алматы после землетрясения (видео)

Пресс-служба КазНПУ им.Абая рассказала о том, какое воздействие оказало землетрясение на здание университета и общежитий, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео учебной аудитории, пострадавшей от землетрясения, появилось в Instagram-паблике almaty_reklamaaa. В пресс-службе Казахского Национального педагогического университета им.Абая сообщили, что в результате сильного подземного толчка в некоторых частях зданий учебных корпусов и общежитий появились трещины. Однако существенных повреждений обнаружено не было.

"Ситуация, снятая на видео, произошла в 425 аудитории университета. Там упало несколько световых панелей подвесного потолка. В настоящее время ведутся работы по ремонту поврежденного потолка.

Стоит отметить, что во время землетрясения коллектив университета действовал оперативно и организованно", - отметили в пресс-службе вуза.

В КазНПУ также заявили, что после первых признаков стихийного бедствия студентов и сотрудников немедленно эвакуировали из зданий и вывели на улицу.

"В связи с данной ситуацией все занятия отменены. В целях обеспечения безопасности студентов начаты дежурства в общежитиях. Предпринимаются соответствующие меры, ответственные лица и медики посетили общежития и провели разъяснительную работу со студентами.

Студенты и сотрудники КазНПУ имени Абая достойно пережили сегодняшнее землетрясение: все в порядке, пострадавших нет", - заявили в вузе.

В понедельник, 4 марта, в 11:21 жители Алматы почувствовали сильное землетрясение, в городе зазвучали сирены.

Как сообщили в ДЧС Алматы, эпицентр землетрясения расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана. Ощутимость в южной столице Казахстана составила 5 баллов.

После землетрясения в городе образовались пробки. Метро также перестало работать. В акимате объявили о работе оперативного штаба.

Все службы были приведены в готовность после землетрясения. Начальник ДЧС Алматы сообщил, что в Алматы могут повториться подземные толчки, сохраняется угроза афтершоков.

В 12:54 в 255 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая на глубине в 10 километров произошел повторный толчок, который ощутили жители города.

Алматинцы делились в соцсетях фотографиями разбитых стекол и обвалившихся потолков. Это последствия сегодняшнего землетрясения.

Акимат сообщил о запуске горячей линии для населения. Сейсмолог Даулет Сарсенбаев ответил на вопрос о том, можно ли алматинцам сегодня ночью оставаться дома или лучше уехать в более безопасное место.