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Находиться в пунктах приема населения до 16:00 призвали алматинцев

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Люди вышли после землетрясения
Люди вышли после землетрясения. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сейсмолог Даулет Сарсенбаев обратился к алматинцам после произошедшего в городе землетрясения. По его словам, в местах сборах населения следует находиться предварительно до 16:00, передает NUR.KZ.

"В 11.22 в Алматы произошло землетрясение, афтершоки возможны, но уже с меньшей силой и ощутимостью. В данный момент заседает комиссия по оценке сейсмической ситуации. Просим вас сохранять спокойствие и находиться в местах сборах населения, предварительно, до 16.00", - сообщил сейсмолог.

Напомним, в Алматы произошло сильное землетрясение ощутимостью в пять баллов.

В ДЧС рассказали, как действовать при землетрясении.

Также сообщалось, что Досаев собрал оперативный штаб, где обсуждаются дальнейшие действия при землетрясении.

Также мы рассказывали, как работает аэропорт после толчков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064343-nahoditsya-na-ulitse-do-1600-prizval-almatintsev-seysmolog/

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