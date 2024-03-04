О пострадавшем при землетрясении рассказали в ДЧС

Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев сообщил о том, что есть один пострадавший после случившегося землетрясения в Алматы, передает NUR.KZ.

"По информации УОЗ, обратился один пострадавший с закрытым переломом обеих лодыжек", - рассказал Нурлан Атыгаев.

Напомним, в Алматы сегодня утром произошло сильное землетрясение ощутимостью в пять баллов. Акимом города Досаевым был сразу же созван оперативный штаб, где обсуждаются дальнейшие действия при землетрясении.

Сообщалось, что после землетрясения все службы аэропорта работают в штатном режиме. Однако некоторое время из-за землетрясения не будет работать алматинский метрополитен.

Сейсмологи призвали алматинцев находиться в пунктах приема населения до 16:00. Сообщалось, что более тысячи жителей Алматы обратились в пункты приема населения после основного землетрясения.

Чуть позже в Алматы произошли еще два афтершока. Первый после основного толчок произошел в 12:54 в 255 километрах на юго-восток от Алматы, на территории Китая на глубине в 10 километров. Второй в 13:27 в 258 километрах на юго-восток от Алматы. На территории Казахстана ощутимости нет.

В акимате Алматы изначально сообщили, что существенных повреждений зданий в городе нет. Однако алматинцы в соцсетях делились фотографиями разбитых стекол и обвалившихся потолков.

Позже в акимате рассказали о последствиях землетрясения и все же подтвердили тот факт, что в зданиях наблюдаются повреждения.

Проанализировав оперативные сейсмические данные, в ДЧС Алматы сообщили, что в эпицентре ощутимость была 5-6 баллов.

Позже сейсмологи сделали прогноз по сейсмоситуации в Алматы после произошедшего в городе землетрясения. Сообщалось, что в ближайшее дни с вероятностью 70% сильные землетрясения опасность не представляют.

Сегодня в 15:18 алматинцам разрешили возвращаться в свои дома.