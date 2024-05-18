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Систему оповещения Mass Alert при землетрясениях внедрят в Алматы до конца мая

Опубликовано:

Сирена
Система оповещения. Иллюстративное фото: Paul Linse/Getty Images

Система оповещения при землетрясениях Mass Alert будет внедрена в Алматы в пилотном режиме до 1 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на Primeminister.kz.

Как сообщается на официальном сайте премьер-министра Казахстана, сегодня вице-премьер Канат Бозумбаев провел совещание по обеспечению сейсмической безопасности в Алматы. 

О принимаемых мерах по повышению сейсмоустойчивости зданий отчитался министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев. Он сообщил о внедрении обязательной системы сейсмоизоляции при строительстве жилых домов и соцобъектов на площадках с сейсмичностью 7-9 баллов. Отмечается, что подготовлены соответствующие поправки в нормативно-технические документы. 

Канат Бозумбаев поручил провести работу по ужесточению норм при проектировании объектов в сейсмоопасных регионах с учетом международного опыта, в том числе японского, а также усилить надзор за соответствием норм строительства с применением аккредитованных лабораторий. 

С целью своевременного оповещения граждан в случае ЧС до 1 июня текущего года в пилотном режиме будет внедрена система Mass Alert.

"Оповещение населения будет проводиться с использованием технологии Cell Broadcast, которая не создает дополнительную нагрузку на сеть и позволяет мгновенно и массово оповестить сразу всех абонентов в зоне покрытия антенн базовых станций", — сообщил аким Алматы Ерболат Досаев. 

Вице-премьер поручил ускорить процесс внедрения системы экстренного оповещения населения. Эта система, по словам Бозумбаева, должна быть во всех сейсмоопасных регионах страны и работать бесперебойно.

Также Канат Бозумбаев заслушал алгоритм действий госорганов в случае землетрясения. Это касается информирования населения, организации спасательных и эвакуационных мероприятий, развертывания полевых и мобильных госпиталей. Вице-премьер поручил МЧС опробировать алгоритм в ходе республиканского учения "Жер" в первой декаде июня.

Особое внимание было уделено готовности техники и ее оперативной переброски из других регионов. 

"В рамках учения важно проверить также состояние привлекаемой техники и ее соответствие решаемым задачам. Вместе с тем необходимо проработать вопрос привлечения к ликвидации ЧС техники частных организаций", — отметил Канат Бозумбаев.  

По итогам совещания профильным министерствам было поручено обеспечить постоянный мониторинг за сейсмической ситуацией в стране и на регулярной основе проводить тренировки и учения по отработке действий населения в случае возникновения землетрясения.

Напомним, через два дня после сильного землетрясения, произошедшего 23 января, глава Минцифры Багдат Мусин рассказал, как будет работать новая система мгновенного оповещения с применением технологии Cell Broadcast.

В начале марта аким Алматы Ерболат Досаев выступил на заседании правительства и заявил, что дот конца мая планируется внедрить систему мгновенного оповещения населения по принципу "Mass Alert", с использованием технологии Cell Broadcast, на которую выделено 475 млн тенге.

Землетрясение в Алматы

В Алматы накануне произошло сильное землетрясение. По данным МЧС, в пункты сбора населения накануне, после землетрясения, обратились 1329 человек.

Сейсмологи призывали алматинцев находиться в пунктах приема населения до 16:00.

В течение дня алматинцы делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи.

Акиматом изначально сообщалось, что существенных повреждений зданий в Алматы не было. Позже в ряде школ все же были найдены трещины на стенах после землетрясения, трещины пошли и в здании одного из вузов Алматы. В акимате имеющиеся последствия признали и прокомментировали.

Известно, что в результате землетрясения в Алматы вчера пострадал 18-летний парень. За медпомощью он обратился с закрытым переломом обеих лодыжек.

В ближайшие дни, по данным казахстанских сейсмологов, с вероятностью 70% сильные землетрясения опасность не представляют.

Сегодня утром стало известно, что еще два афтершока зафиксировано казахстанскими сейсмологами на территории Китая. В Казахстане ощутимости не было.

Также сегодня министр по ЧС Чингис Аринов на заседании кабмина отчитался по ситуации с землетрясением в Алматы, отметив, что сейчас сейсмическая ситуация по всей стране стабильна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2102867-sistemu-opoveshcheniya-mass-alert-pri-zemletryaseniyah-vnedryat-v-almaty-do-konca-maya/

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