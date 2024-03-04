Существенных повреждений зданий в Алматы нет, заявили в акимате

Заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров рассказал, есть ли повреждения зданий после произошедшего в мегаполисе землетрясения, передает NUR.KZ.

"По состоянию на 12.50 4 марта в Алматы существенных повреждений зданий не зафиксировано, развернуты 384 пункта приема жителей, системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме , по поступающим обращениям о видимых повреждениях жилых домов и общественных зданий будет организовано комиссионное обследование с дальнейшим определением мер реагирования", - сообщил замакима Алматы Алишер Абдыкадыров.