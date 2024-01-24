"Потратили 1,1 млрд тенге, а система оповещения даже "не почесалась": депутат о землетрясении в Алматы

Сегодня депутат Ерлан Барлыбаев заявил, что на систему оповещения при ЧС в Алматы, которая даже "не почесалась" в день землетрясения, потратили 1,1 млрд тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Барлыбаев заявил, что землетрясение в Алматы показало неготовность ДЧС к подобным катаклизмам - алматинцы в этот день хаотично покидали свои дома, а выйдя на улицу, продолжали оставаться в опасности, потому что плотная застройка могла обрушиться.

"Первые SMS с предупреждением об угрозе землетрясения от службы 112 начали поступать алматинцам только через 2 часа. Между тем на утреннем брифинге ДЧС Алматы отчиталось, что массовая рассылка SMS-оповещений в подобных ситуациях малоэффективна, а сирены не стали включать, чтобы не создавать ажиотаж.

Но если сигналы порождают ажиотаж, то возникает вопрос, а для чего тогда МЧС потратило более 1,1 млрд тенге на автоматизированную систему раннего оповещения. При том, что система даже не почесалась, когда штормило весь юг страны.

На этом фоне показательно, что предупреждения хотя бы на несколько минут раньше самой стихии пришли по мессенджерам Android и Google, на которые из бюджета не затрачены ни копейки", - заявил депутат.

Ерлан Барлыбаев добавил, что партия "Ак жол" уже критиковала ДЧС Алматы за систему обучения граждан при ЧС - массовая растерянность людей показала ее малоэффективность.

НИИ сейсмологии в Алматы, по словам депутата, также находится в плачевном состоянии - здание, похожее на барак, его не ремонтировали 35 лет, а лучшие сейсмологи получают зарплату на уровне учителя средней школы.

Барлыбаев заявил, что на основании изложенного депутатская фракция "Ак жол" требует:

выяснить причины бездействия автоматизированной систем и лиц ответственных за провалы ее работы;

пересмотреть формат обучения населения и учреждений на случай землетрясения и других ЧС;

запретить точечную застройку, пересмотреть требования к новым зданиям с учетом сейсмозон внутри Алматы;

разработать комплекс научно-обоснованных мероприятий по снижению рисков для населения и города от подобных стихий.

Землетрясение в Алматы

В ночь на в 23 января жители Алматы почувствовали сильные подземные толчки: перепуганные горожане выбегали на улицы.

В 00:43 были зафиксированы повторные толчки. Еще один афтершок случился в 05:19: ощутимость в Алматы составила 2-3 балла.

Позже в южной столице вновь ощущались подземные толчки.

Многих алматинцев возмутило то, что SMS-оповещения о землетрясении пришли уже после самого землетрясения, тогда как оповещения от Google пришли за несколько минут до. Вчера на брифинге глава ДЧС Алматы объяснил, почему так произошло. Он также ответил, почему не сработали городские сирены.

Кроме того, депутат Екатерина Смышляева высказалась о том, почему алматинцев не предупредили по SMS о землетрясении, и предложила внести поправки в законодательство.

Сегодня замглавы МЦРИАП Асхат Оразбек прокомментировал SMS с предупреждением о землетрясении, которые не пришли алматинцам. Он отметил, что уведомления были отправлены вовремя, однако пришли они с запозданием из-за технических особенностей.