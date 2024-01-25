Как будет работать система мгновенного оповещения при ЧС, рассказал Багдат Мусин

В Казахстане протестирована система мгновенного оповещения граждан при ЧС с применением технологии Cell Broadcast, передает NUR.KZ со ссылкой на Минцифры.

С 2022 года по 2023 год Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с МЧС провело тестирование системы мгновенного оповещения граждан в чрезвычайных ситуациях с применением технологии Cell broadcast.

Отмечается, что эта система представляет собой новый подход к массовому оповещению, отличающийся от традиционных SMS-оповещений.

"В отличие от SMS-оповещений, предназначенных для однократных коммуникаций, технология Cell Broadcast разработана для эффективного оповещения миллионов граждан о чрезвычайных ситуациях на определенной территории, обеспечивая мгновенную и массовую рассылку. Система Cell Broadcast становится необходимой в случаях, требующих немедленного уведомления о чрезвычайной ситуации, таких как природные бедствия (например, паводки, пожары) или террористические положения", - сообщил о новой системе министр Багдат Мусин в своем Telegram-канале.

Он пишет, что ряд стран, находящихся в сейсмологически нестабильных регионах, уже используют такую технологию массового оповещения.

К примеру, в США тестирование данной системы было проведено на национальном уровне в прошлом году. Там используется система "беспроводных экстренных оповещений", которые выглядят как текстовые сообщения, но с индивидуальным звуковым и вибрационным сигналом, чтобы привлечь внимание пользователей.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщало всем заинтересованным ведомствам о готовности реализации технологии мгновенного оповещения Cell Broadcast в Казахстане при выделении средств.

"Технология Cell Broadcast требует разработки информационной системы и проведения интеграции со всеми операторами связи.

Плюсы данной системы в том, что ее не обязательно использовать только при землетрясениях. Бывают другого рода чрезвычайные ситуации, например, паводковые обстоятельства или же пожары, или иные положения террористического характера. В таких случаях необходимо массово одномоментно уведомить определенное количество абонентов о происходящей ситуации", - пишет Мусин.

Однако существует некоторая путаница между системой детекции сейсмической активности и мгновенного массового оповещения.

"Система детекции сейсмической активности устанавливает оборудование для выявления подземных толчков, а система мгновенного оповещения использует технологию Cell Broadcast для оперативного и широкомасштабного оповещения жителей. Для того чтобы исключить такого рода путаницы между системой детекции и мгновенного оповещения, сейчас ДЧС города Алматы с акиматом работают над полноценной реализацией системы детекции.

После готовности системы сейсмологической детекции необходимо провести тщательную интеграцию с системой Cell Broadcast. При полноценной реализации и правильной интеграции двух систем, при происхождении детекции в сейсмологической системе, будет автоматически генерироваться оповещение для всех жителей города Алматы, а также данную систему можно использовать и при других обстоятельствах ЧС", - объяснил Багдат Мусин.

Как добавил министр, этот подход к системе мгновенного оповещения предлагается к реализации как самая оптимальная и прошедшая тестирование технология.

"Окончательное решение о необходимости внедрения такого рода технических решений принимает отраслевое ведомство, отвечающее за реагирование в чрезвычайных ситуациях. Министерство цифрового развития со своей стороны при наличии необходимого финансирования готово к полноценной реализации данной системы в течение двух месяцев", - подытожил он.