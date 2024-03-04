Трещины на стенах нашли в зданиях школ в Алматы после землетрясения

В ряде алматинских школ были найдены трещины на стенах после землетрясения, но существенных повреждений зданий в городе нет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

"В результате землетрясения в зданиях ряда объектов образования наблюдаются трещины на стенах. В основном данные повреждения касаются отделочных материалов и не влияют на несущие конструкции", – подчеркнули специалисты Управления строительства Алматы.

Подчеркивается, что специальная комиссия в составе специалистов ДЧС, КазНИИСА, ГАСК, районных архитекторов и других уполномоченных органов произведет осмотр всех социальных объектов.

По результатам будут приняты все соответствующие меры.

"Существенных повреждений зданий в городе не имеется. Системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме", – добавили в ведомстве.

Ранее стало известно о том, что трещины появились в здании одного из вузов Алматы после землетрясения.

При этом напомним, что занятия для второй смены в школах и колледжах отменили в Алматы после землетрясения. Также их отменили во всех вузах города.

Сильное землетрясение в Алматы

Напомним, мощное землетрясение произошло сегодня в 11:22. Эпицентр располагался в 31 километре от Алматы на территории Казахстана. Позже в городе почувствовали повторный толчок.

По данным МЧС, всего в пункты сбора населения сегодня обратились 1329 человек. В акимате опубликовали новые номера горячих линий.

Многие горожане делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи. Однако, по данным акимата, существенных повреждений зданий в Алматы нет.

Позже в ведомстве все же прокомментировали имеющиеся последствия.

Еще в полиции рассказали о ситуации на дорогах мегаполиса, а в акимате – о работе служб газа, света и воды. Представители сотовых операторов поделились информацией о работе мобильной связи после землетрясения в Алматы.

Сейсмологи рассказывали, можно ли алматинцам сегодня ночью оставаться дома и было ли землетрясение в Алматы вертикальным.

Кроме того, сообщалось, что об обстановке в Алматы Касым-Жомарту Токаеву отчитался глава МЧС Чингис Аринов.

Также мы подсчитали, сколько стоит собрать тревожный чемоданчик на случай землетрясения в Казахстане.