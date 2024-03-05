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Эзотерика

О ситуации в Алматы после землетрясения доложил министр по ЧС

Опубликовано:

Алматы
Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Министр по ЧС Чингис Аринов сегодня на заседании кабмина отчитался по ситуации с землетрясением в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

Отмечается, что вне повестки заседания была рассмотрена ситуация с землетрясением в Алматы.

"Как доложил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, созданы республиканский и региональный оперативные штабы, организованы 384 пункта приема граждан. Круглосуточно работает "горячая линия", – сообщили в пресс-службе.

По данным министра, в день происшествия в приемных пунктах разместились около 3 тыс. человек.

На данный момент акимат продолжает проверку по выявлению разрушенных зданий. Также проведено аэровизуальное исследование селеопасных территорий.

"В соответствии с алгоритмом для обеспечения общественного порядка были привлечены сотрудники полиции.

По Алматы все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

В настоящее время сейсмическая ситуация по всей стране стабильна. МЧС продолжит профилактическую работу", – добавили в правительстве.

Отметим, что вчера Чингис Аринов отчитывался об обстановке в Алматы президенту Касым-Жомарту Токаеву.

Сильное землетрясение в Алматы

Напомним, мощное землетрясение произошло вчера в 11:22. Эпицентр располагался в 31 километре от Алматы на территории Казахстана. Позже в городе почувствовали повторный толчок.

За ночь сейсмологи зафиксировали еще два неощутимых для казахстанцев толчка.

Днем в МЧС сообщали, что в пункты сбора населения обратились 1329 человек. В акимате публиковали новые номера горячих линий.

Многие горожане делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи. Однако, по данным акимата, существенных повреждений зданий в Алматы не было.

Позже в ведомстве все же прокомментировали имеющиеся последствия.

Еще в полиции рассказывали о ситуации на дорогах мегаполиса, а в акимате – о работе служб газа, света и воды. Представители сотовых операторов делились информацией о работе мобильной связи после землетрясения в Алматы.

Сейсмологи рассказывали, было ли землетрясение в Алматы вертикальным.

Также мы считали, сколько стоит собрать тревожный чемоданчик на случай землетрясения в Казахстане и объясняли, как это сделать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2064538-o-situatsii-v-almaty-posle-zemletryaseniya-dolozhil-ministr-po-chs/

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