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Эзотерика

Два новых землетрясения зафиксировали на восток от Алматы

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Заснеженная местность
Заснеженная местность. Иллюстративное фото: borchee / Getty Images

Два афтершока зафиксировано казахстанскими сейсмологами на территории Китая, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный центр сейсмонаблюдений МЧС РК.

Первый толчок зафиксирован сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК сегодня в 04:44. Эпицентр землетрясения располагался в 406 км на северо-восток от Алматы на территории Китая.

Второй афтершок зарегистрирован в 06:29. Эпицентр землетрясения находился в 282 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

В обоих случаях ощутимости на территории Казахстана не было.

Напомним, основное мощное землетрясение произошло накануне в 11:22. Эпицентр располагался в 31 километре от Алматы на территории Казахстана.

Повторные толчки были в 12:54 (ощутимость в Алматы составила 2 балла), а также в 13:27 в 258 километрах на юго-восток от Алматы, на территории Китая. В Казахстане ощутимости не было.

Сильное землетрясение в Алматы

По данным МЧС, в пункты сбора населения накануне, после землетрясения, обратились 1329 человек.

Многие горожане делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи. Однако изначально, по данным акимата, существенных повреждений зданий в Алматы не было.

Позже в ряде школ все же были найдены трещины на стенах после землетрясения, трещины появились и в здании одного из вузов Алматы. В акимате прокомментировали имеющиеся последствия.

Еще в полиции рассказали о ситуации на дорогах мегаполиса, а в акимате - о работе служб газа, света и воды. Представители сотовых операторов поделились информацией о работе мобильной связи после землетрясения в Алматы.

Сейсмологи рассказывали, можно ли алматинцам сегодня ночью оставаться дома и было ли землетрясение в Алматы вертикальным.

Сообщалось об одном пострадавшем - 18-летнем жителе Алматы.

Позже об обстановке в Алматы Касым-Жомарту Токаеву отчитался глава МЧС Чингис Аринов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2064371-dva-novyh-zemletryaseniya-zafiksirovali-na-vostok-ot-almaty/

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