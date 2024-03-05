Два новых землетрясения зафиксировали на восток от Алматы

Два афтершока зафиксировано казахстанскими сейсмологами на территории Китая, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный центр сейсмонаблюдений МЧС РК.

Первый толчок зафиксирован сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК сегодня в 04:44. Эпицентр землетрясения располагался в 406 км на северо-восток от Алматы на территории Китая.

Второй афтершок зарегистрирован в 06:29. Эпицентр землетрясения находился в 282 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

В обоих случаях ощутимости на территории Казахстана не было.

Напомним, основное мощное землетрясение произошло накануне в 11:22. Эпицентр располагался в 31 километре от Алматы на территории Казахстана.

Повторные толчки были в 12:54 (ощутимость в Алматы составила 2 балла), а также в 13:27 в 258 километрах на юго-восток от Алматы, на территории Китая. В Казахстане ощутимости не было.

Сильное землетрясение в Алматы

По данным МЧС, в пункты сбора населения накануне, после землетрясения, обратились 1329 человек.

Многие горожане делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи. Однако изначально, по данным акимата, существенных повреждений зданий в Алматы не было.

Позже в ряде школ все же были найдены трещины на стенах после землетрясения, трещины появились и в здании одного из вузов Алматы. В акимате прокомментировали имеющиеся последствия.

Еще в полиции рассказали о ситуации на дорогах мегаполиса, а в акимате - о работе служб газа, света и воды. Представители сотовых операторов поделились информацией о работе мобильной связи после землетрясения в Алматы.

Сейсмологи рассказывали, можно ли алматинцам сегодня ночью оставаться дома и было ли землетрясение в Алматы вертикальным.

Сообщалось об одном пострадавшем - 18-летнем жителе Алматы.

Позже об обстановке в Алматы Касым-Жомарту Токаеву отчитался глава МЧС Чингис Аринов.