Уровень воды в Жайыке продолжает расти: жителей зимовок эвакуируют (видео)

В реке Жайык (Урал) в Атырауской области продолжает расти уровень воды. В оперативном штабе ДЧС заявили об эвакуации жителей зимовок, спасатели продолжают возводить дамбы.

Как сообщает издание "Ак Жайык", на 20:00 9 мая по сравнению с 08:00 уровень воды в реке немного вырос:

село Индербор - уровень воды - 1 005 см (+13 см), критический уровень - 845 см;

село Махамбет - уровень воды - 915 см (+4 см), критический уровень - 850 см;

город Атырау - уровень воды - 525 см (+3 см), критический уровень - 550 см.

село Жанаталап - уровень воды - 377 см (+2 см), критический уровень - 500 см;

село Еркинкала - уровень воды - 337 см (+2 см), критический уровень - 450 см.

На странице ДЧС Атырауской области в Instagram указано, что в Атырау и Курмангазинском районе за сутки возведено дамб протяженностью порядка 300 метров. Работы продолжаются.

Помимо этого, в регионе продолжают откачивать воду из уже затопленных населенных пунктов. Вчера в Кульсары откачали почти 9 тыс. кубометров талой воды.

"Силами МЧС продолжаются противопаводковые мероприятия. Ситуация на контроле", - заверили в ДЧС.

Между тем агентство Kazinform, ссылаясь на оперштаб по ЧС региона, сообщает, что из-за повышения уровня воды в реке Жайык (Урал) планируется эвакуация жителей зимовки Лесхо в Махамбетском районе.

"В общей сложности эвакуации подлежат 30 жителей 7 домов. Для них подготовлен эвакопункт, расположенный в средней школе им. Д. Туленова. В безопасные места отогнано 310 голов домашнего скота местных жителей", - сообщили в оперштабе.

Отмечается, что сами жители зимовки готовы к эвакуации.