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Какие регионы Казахстана все еще переживают вторую волну паводков

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Водный пейзаж
Водохранилище. Иллюстративное фото: pexels.com

В Министерстве водных ресурсов и ирригации рассказали о текущей ситуации на крупных водохранилищах по Казахстану - в ряде регионов идет вторая волна половодья, передает NUR.KZ.

Четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области наполнены на 92%. Все они работают в штатном режиме. Вторая волна половодья в регионе продолжается, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации в Telegram.

В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.

В Северо-Казахстанской области 2 крупных водохранилища полны на 100%. Объекты работают в транзитном режиме. Вторая волна половодья на реке Есиль продолжается. Приток воды спадает.

В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 96%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 83,6%.

В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 48,6%. В регионе продолжается половодье. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу продолжаются попуски в реку Ертис.

В Карагандинской области 3 крупных водохранилища полны на 99%. Все они работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья в регионе прошел.

На водохранилищах продолжаются дежурства и мониторинг водохозяйственной обстановки специалистами "Казводхоза". Собранная в водохранилищах вода направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности.

Напомним, в конце апреля в Казахстане создали Национальную гидрогеологическую службу "Казгидрогеология". Среди ее задач - полная инвентаризация месторождений и участков подземных вод.

Между тем, по состоянию на вечер понедельника, в Атырауской области поднялся уровень воды в реке Жайык.

Вчера сообщалось, что спасатели продолжали работу по откачке воды с подтопленных улиц города Кульсары. В воде оставались 20 домов и 10 объектов бизнеса. В эвакуационных пунктах региона располагались 585 человек, из них 279 детей.

А в МЧС рассказали, что происходит в пострадавших от большой воды районах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2097650-pavodki-v-kazahstane-kak-obstoit-situaciya-na-vodohranilishchah/

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