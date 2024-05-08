Уровень реки Жайык повысился в Атырауской области
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В Атырауской области, по состоянию на вечер понедельника, поднялся уровень воды в реке Урал (Жайык). На территории областного центра - на пять сантиметров, передает AtyrauPress.
Согласно сообщению операштаба ЧС по Атырауской области, по состоянию на 20:00 7 мая, изменения уровня воды в реке Урал поднялся в:
- селе Индербор на 17 см, уровень воды - 939 см, критический уровень - 845 см;
- селе Махамбет на 8 см, уровень воды - 886 см, критический уровень - 850 см;
- в Атырау на 5 см, уровень воды - 510 см, критический уровень - 550 см;
- селе Жанаталап на 2 см, уровень воды - 365 см, критический уровень - 500 см;
- селе Еркинкала на 2 см, уровень воды - 325 см, критический уровень - 450 см.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2097572-uroven-reki-zhayyk-povysilsya-v-atyrauskoy-oblasti/