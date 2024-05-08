Уровень реки Жайык повысился в Атырауской области

В Атырауской области, по состоянию на вечер понедельника, поднялся уровень воды в реке Урал (Жайык). На территории областного центра - на пять сантиметров, передает AtyrauPress.

Согласно сообщению операштаба ЧС по Атырауской области, по состоянию на 20:00 7 мая, изменения уровня воды в реке Урал поднялся в: