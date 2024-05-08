Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Уровень реки Жайык повысился в Атырауской области

Опубликовано:

Участок реки Жайык
Участок реки Жайык. Фото: официальный сайт Минэкологии

В Атырауской области, по состоянию на вечер понедельника, поднялся уровень воды в реке Урал (Жайык). На территории областного центра - на пять сантиметров, передает AtyrauPress.

Согласно сообщению операштаба ЧС по Атырауской области, по состоянию на 20:00 7 мая, изменения уровня воды в реке Урал поднялся в:

  • селе Индербор на 17 см, уровень воды - 939 см, критический уровень - 845 см;
  • селе Махамбет на 8 см, уровень воды - 886 см, критический уровень - 850 см; 
  • в Атырау на 5 см, уровень воды - 510 см, критический уровень - 550 см;
  • селе Жанаталап на 2 см, уровень воды - 365 см, критический уровень - 500 см;
  • селе Еркинкала на 2 см, уровень воды - 325 см, критический уровень - 450 см. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2097572-uroven-reki-zhayyk-povysilsya-v-atyrauskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.