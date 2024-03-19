Строительство LRT: В Астане временно ограничат движение на некоторых участках дорог

По улице Сыганак в Астане с 21 марта временно изменится дорожное движение. Такие корректировки вводятся в связи c работами по строительству LRT, передает NUR.KZ со ссылкой на .

Как сообщила транспортная компания, с 21 марта, в связи с продолжением строительства LRT, на участках, примыкающих к проезжей части магистралей, изменится организация дорожного движения по улице Сыганак:

с 21 марта по 6 апреля на участке от ул. Казак радиосы до ул. Сауран для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок, ограничение по южной стороне по направлению проспекта Мангилик Ел. При этом для жителей ЖК "Номад" будет открыт проезд со стороны ул. Казак радиосы;

на участке от ул. Казак радиосы до ул. Сауран для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок, При этом со стороны ул. Казак радиосы; с 29 марта по 15 апреля на участке от ул. Сауран до ул. Акмешит для выполнения работ по установке сборных балок, ограничение по южной стороне по направлению проспекта Мангилик Ел;

на участке от ул. Сауран до ул. Акмешит для выполнения работ по установке сборных балок, с 21 марта по 25 мая на участке от ул. Акмешит до ул. Туркестан для строительства станции 112 с интеграцией со зданием Абу Даби Плаза, ограничение по южной стороне по направлению Мангилик Ел;

на участке от ул. Акмешит до ул. Туркестан для строительства станции 112 с интеграцией со зданием Абу Даби Плаза, с 21 марта по 1 мая на участке от ул.Туркестан до гостиницы "Пекин Палас" для выполнения работ по заливке монолитной балки, ограничение по южной стороне по направлению проспекта Мангилик Ел . При этом правоповоротный съезд от ул. Туркестан на ул. Сыганак остается открытым;

на участке от ул.Туркестан до гостиницы "Пекин Палас" для выполнения работ по заливке монолитной балки, . При этом с 21 мая по 30 сентября на участке от гостиницы "Пекин Палас" до Мангилик Ел для выполнения работ по устройству свай, ростверков и опор, путем сокращения полос движения в обоих направлениях;

на участке от гостиницы "Пекин Палас" до Мангилик Ел для выполнения работ по устройству свай, ростверков и опор, путем сокращения полос движения в обоих направлениях; с 21 марта по 31 декабря на транспортной развязке по типу "полный клевер" Сыганак/Мангилик Ел будет ограничено движение со стороны Мангилик Ел, подъем на ул. Сыганак для строительства станции 113.

При этом, как отметили в компании, сквозные передвижения открыты по ул. Сауран, Акмешит и Туркестан.

"Гостей и жителей столицы просим заранее планировать маршрут передвижения, а также приносим извинения за временные неудобства", - отметили в CTS.