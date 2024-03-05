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"Большая часть алматинцев в этот раз меньше поддалась панике": глава МЧС о землетрясении

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Люди вышли после землетрясения
Люди вышли после землетрясения. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министр по ЧС Казахстана Чингис Аринов на заседании правительства рассказал о ситуации в Алматы во время землетрясения, передает корреспондент NUR.KZ.

Аринов заявил, что МЧС во время землетрясения координировало действия горожан.

По его словам, для информирования населения о самом землетрясении и о дальнейших действиях, а также для недопущения паники была задействована система речевого распространения, сирены и локальные объектовые системы. Осуществлен перехват теле- и радиоканалов.

"С 20 февраля в Алматы работает оперативная агитационная группа МЧС из числа руководителей центрального аппарата для подготовки граждан к чрезвычайным ситуациям.

За этот короткий промежуток времени проведено масштабное информирование и разъяснение гражданам по действиям при землетрясениях, что показало свою результативность. Большая часть населения в этот раз меньше поддалась панике", - заявил он.

Всего группой, по его данным, проведено порядка 8 тысяч подворовых обходов, более 650 занятий на объектах образования, а в местах массового скопления с людьми проводили беседы и раздавали им памятки.

Понедельничное землетрясение в Алматы

Напомним, вчера, 4 марта, жители Алматы ощутили сильное землетрясение. В МЧС сообщали, что эпицентр землетрясения располагался в 31 км от города, ощутимость в Алматы составила 5 баллов. Позже в городе зафиксировали еще несколько подземных толчков.

По данным МЧС, всего в пункты сбора населения вчера обратились 1329 человек.

В результате землетрясения в Алматы пострадал 18-летний горожанин - он обратился к медикам с закрытым переломом обеих лодыжек.

Многие горожане делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи.

В акимате сообщили, что некоторые здания пострадали от подземных толчков. При районных акиматах созданы рабочие группы в составе уполномоченных органов для проведения комплексного обследования.

Вечером также стало известно, что в ряде школ на стенах после землетрясения появились трещины. Однако в акимате города заверили, что существенных повреждений зданий в городе нет.

Предыдущее сильное землетрясение в Алматы случилось в ночь на 23 января. Тогда ощутимость в городе также составила 5 баллов. В МЧС сообщали, что землетрясение тогда ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Позже стало известно, что в результате подземных толчков в Алматы различные травмы получили больше 60 человек. Госпитализация понадобилась не всем.

В Алматинской области после землетрясения были выявлены трещины в более чем 40 зданиях. Незначительные повреждения были обнаружены и на зданиях в Алмалинском районе южной столицы.

А в конце февраля стало известно, что сотрудники ДЧС понесли наказание за несработавшую систему оповещения людей во время землетрясения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2064547-bolshaya-chast-almatintsev-v-etot-raz-menshe-poddalas-panike-glava-mchs-o-zemletryasenii/

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