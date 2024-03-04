Метрополитен снова заработал в Алматы
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Метро в городе Алматы снова работает в штатном режиме после землетрясения, повреждений не обнаружено, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.
По данным ведомства, метрополитен Алматы возобновил свою работу в штатном режиме с 16:30.
"Согласно Плана работ при ЧС, для обеспечения безопасности движения специалистами метрополитена проведены работы по обследованию тоннелей, в ходе которого никаких разрушений на территории метро не зафиксировано", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее после сильных подземных толчков в Алматы приостановили работу метро для обследования тоннелей.
Сейчас всем жителям уже разрешили вернуться в дома. По данным сейсмологов, в ближайшие дни с вероятностью 70% сильные землетрясения опасность не представляют.
Сильное землетрясение в Алматы
Напомним, мощное землетрясение произошло сегодня в 11:22. Эпицентр располагался в 31 километре от Алматы на территории Казахстана. Позже в городе почувствовали повторный толчок.
По данным МЧС, всего в пункты сбора населения сегодня обратились 1329 человек. В акимате опубликовали новые номера горячих линий.
Многие горожане поделились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи. Однако, по данным акимата, существенных повреждений зданий в Алматы нет.
Позже в ведомстве все же прокомментировали имеющиеся последствия.
Занятия для второй смены в школах и колледжах отменили в Алматы после землетрясения. Также их отменили во всех вузах города.
Еще в полиции рассказали о ситуации на дорогах мегаполиса, а в акимате – о работе служб газа, света и воды. Представители сотовых операторов поделились информацией о работе мобильной связи после землетрясения в Алматы.
Также мы подсчитали, сколько стоит собрать тревожный чемоданчик на случай землетрясения в Казахстане.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064422-metropoliten-snova-rabotaet-v-almaty/