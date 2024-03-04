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Метрополитен снова заработал в Алматы

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Поезд едет в метро Алматы
Метрополитен Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Метро в городе Алматы снова работает в штатном режиме после землетрясения, повреждений не обнаружено, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

По данным ведомства, метрополитен Алматы возобновил свою работу в штатном режиме с 16:30.

"Согласно Плана работ при ЧС, для обеспечения безопасности движения специалистами метрополитена проведены работы по обследованию тоннелей, в ходе которого никаких разрушений на территории метро не зафиксировано", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее после сильных подземных толчков в Алматы приостановили работу метро для обследования тоннелей.

Сейчас всем жителям уже разрешили вернуться в дома. По данным сейсмологов, в ближайшие дни с вероятностью 70% сильные землетрясения опасность не представляют.

Сильное землетрясение в Алматы

Напомним, мощное землетрясение произошло сегодня в 11:22. Эпицентр располагался в 31 километре от Алматы на территории Казахстана. Позже в городе почувствовали повторный толчок.

По данным МЧС, всего в пункты сбора населения сегодня обратились 1329 человек. В акимате опубликовали новые номера горячих линий.

Многие горожане поделились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи. Однако, по данным акимата, существенных повреждений зданий в Алматы нет.

Позже в ведомстве все же прокомментировали имеющиеся последствия.

Занятия для второй смены в школах и колледжах отменили в Алматы после землетрясения. Также их отменили во всех вузах города.

Еще в полиции рассказали о ситуации на дорогах мегаполиса, а в акимате – о работе служб газа, света и воды. Представители сотовых операторов поделились информацией о работе мобильной связи после землетрясения в Алматы.

Также мы подсчитали, сколько стоит собрать тревожный чемоданчик на случай землетрясения в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064422-metropoliten-snova-rabotaet-v-almaty/

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