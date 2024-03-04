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Работают ли светофоры в Алматы, рассказали в полиции

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Патрульный полицейский на дороге в Алматы
Патрульный полицейский на дороге в Алматы. Фото: ДП Алматы

Полицейские Алматы патрулируют улицы города после мощного землетрясения. Основные транспортные артерии города перевели на ручное регулирование, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

По данным полиции, свыше 120 патрульных экипажей обеспечивают дорожную безопасность в Алматы.

"Дорожная обстановка в Алматы стабильная и контролируемая: светофорные объекты работают в штатном режиме, основные транспортные артерии города переведены на ручное регулирование", – рассказали в пресс-службе.

Позже в полиции добавили, что техническая служба по обслуживанию светофоров находится на линии для оперативного устранения неисправностей в случае их возникновения.

Согласно данным Центра оперативного управления, автомобильный трафик увеличен в округе общеобразовательных школ города и детских садов, в связи с тем, что родители одновременно забирают своих детей домой.

Напомним, занятия для второй смены в школах и колледжах отменили в Алматы после землетрясения. Также их отменили во всех вузах города.

"Эти незначительные заторные явления устраняются в рабочем порядке. В целом, выезд из Алматы по всем направлениям свободен, пропускная способность транспортного потока функционирует в штатном режиме

Ситуация на автозаправочных станциях также стабильна: скопления машин нет", – подчеркнули полицейские.

В полиции Алматы призвали участников дорожного движения отнестись с пониманием к принимаемым мерам безопасности и напомнили о неукоснительном соблюдении ПДД.

Отметим, мощное землетрясение произошло сегодня в 11:22. Эпицентр располагался в 31 километре от Алматы на территории Казахстана. Позже в городе почувствовали повторный толчок.

Сейсмологи призвали горожан находиться в пунктах сбора населения до 16:00. А в акимате опубликовали новые номера горячих линий.

Многие горожане делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи. Однако, по данным акимата, существенных повреждений зданий в Алматы нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064362-rabotayut-li-svetofory-v-almaty-rasskazali-v-politsii/

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