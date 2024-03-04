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Алматинцам разрешили вернуться в дома

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Люди вышли после землетрясения
Люди вышли после землетрясения. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Департаменте по ЧС Алматы сообщили, что горожане могут вернуться домой – разрушительных землетрясений в городе не ожидается, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС мегаполиса.

"По итогам внеочередного заседания комиссия по оценке сейсмической ситуации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований заключила, что в ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона с вероятностью 70% сильных разрушительных землетрясений не ожидается. Однако возможны повторные толчки, которые не представляют серьезной опасности", – подчеркнули специалисты.

На основании решения комиссии в ДЧС сочли возможным возвращение жителей к местам проживания.

Напомним, мощное землетрясение произошло сегодня в 11:22. Эпицентр располагался в 31 километре от Алматы на территории Казахстана. Позже в городе почувствовали повторный толчок.

По данным МЧС, всего в пункты сбора населения сегодня обратились 1329 человек. В акимате опубликовали новые номера горячих линий.

Многие горожане делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи. Однако, по данным акимата, существенных повреждений зданий в Алматы нет. При этом в ведомстве прокомментировали имеющиеся последствия.

Занятия для второй смены в школах и колледжах отменили в Алматы после землетрясения. Также их отменили во всех вузах города.

Метрополитен временно приостановил работу.

Еще в полиции рассказали о ситуации на дорогах мегаполиса, а в акимате – о работе служб газа, света и воды. Представители сотовых операторов поделились информацией о работе мобильной связи после землетрясения в Алматы.

Также мы подсчитали, сколько стоит собрать тревожный чемоданчик на случай землетрясения в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2064395-dchs-schitaet-vozmozhnym-vozvraschenie-zhiteley-k-mestam-prozhivaniya/

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