Сколько стоит собрать тревожный чемоданчик на случай землетрясения в Казахстане

Землетрясение, которое почувствовали жители нескольких регионов Казахстана, показало важность наличия подготовки к таким событиям. Сколько стоит собрать экстренный набор, узнали журналисты NUR.KZ.

Тревожный чемоданчик – это экстренный набор необходимых предметов, которые должны помочь человеку продержаться в течение нескольких дней без доступа к воде и еде. Это позволит спасателям найти пострадавших и эвакуировать их из опасной зоны.

Такие наборы рекомендуется иметь в зоне, подверженной риску стихийных бедствий – землетрясений, наводнений, цунами и так далее.

Стоимость экстренного набора на одного человека

Обычно стандартный комплект тревожного чемоданчика должны входить различные виды подручных инструментов, одежда, вода и еда, документы и медикаменты.

Согласно поиску нужных вещей в онлайн-маркетплейсах, подробный список вещей для экстренного набора со средними ценами будет следующим:

деньги и копии документов – сумма зависит от личных предпочтений;

аптечка первой помощи – стоимость набора составит от 1 000 до 15 000 тенге (важно взять компактный и одновременно достаточный набор медицинских средств);

(важно взять компактный и одновременно достаточный набор медицинских средств); вода (бутилированная) – из расчета в 3-4 литра в сутки, что составит около 1 000 тенге (летом нужно 5-6 литров – до 1 500 тенге );

(летом нужно 5-6 литров – до ); еда – консервы и высококалорийную еду можно приобрести в составе армейского индивидуального рациона питания (сухпаек) с большим сроком хранения, что составит от 3 500 до 6 000 тенге ;

; средства личной гигиены – набор влажных (от 1 500 тенге ) и сухих (от 200 тенге ) салфеток;

) и сухих (от ) салфеток; теплая одежда – это должны быть носки, штаны и согревающая верхняя одежда (например, кофта), которые можно взять из имеющихся вещей;

плед – самые простые экземпляры стоят от примерно 2 000 тенге ;

; радиоприемник и фонарик (оба на батарейках) – станция для радиочастот обойдется от 3 000 тенге , а компактный и одновременно яркий фонарик будет стоить в среднем от 1 000 тенге ;

, а компактный и одновременно яркий фонарик будет стоить в среднем ; спички и свисток – их можно приобрести по цене от 500 тенге.

В итоге условная стоимость всех компонентов такого набора на одного человека может составить от 14 000 тенге. Все это необходимо будет уместить в рюкзак или сумку, стоимость которой также зависит от размеров, наличия отдельных секций, материала и так далее. Но можно взять и те, что уже имеются дома в наличии.

Таким образом, экстренный чемоданчик в Казахстане можно собрать на сравнительно небольшую сумму денег. Но важно помнить, что некоторые элементы набора нужно регулярно обновлять (еда, медицинские препараты, батарейки).