Сколько стоит собрать тревожный чемоданчик на случай землетрясения в Казахстане

Землетрясение, которое почувствовали жители нескольких регионов Казахстана, показало важность наличия подготовки к таким событиям. Сколько стоит собрать экстренный набор, узнали журналисты NUR.KZ.
Тревожный чемоданчик – это экстренный набор необходимых предметов, которые должны помочь человеку продержаться в течение нескольких дней без доступа к воде и еде. Это позволит спасателям найти пострадавших и эвакуировать их из опасной зоны.
Такие наборы рекомендуется иметь в зоне, подверженной риску стихийных бедствий – землетрясений, наводнений, цунами и так далее.
Стоимость экстренного набора на одного человека
Обычно стандартный комплект тревожного чемоданчика должны входить различные виды подручных инструментов, одежда, вода и еда, документы и медикаменты.
Согласно поиску нужных вещей в онлайн-маркетплейсах, подробный список вещей для экстренного набора со средними ценами будет следующим:
- деньги и копии документов – сумма зависит от личных предпочтений;
- аптечка первой помощи – стоимость набора составит от 1 000 до 15 000 тенге (важно взять компактный и одновременно достаточный набор медицинских средств);
- вода (бутилированная) – из расчета в 3-4 литра в сутки, что составит около 1 000 тенге (летом нужно 5-6 литров – до 1 500 тенге);
- еда – консервы и высококалорийную еду можно приобрести в составе армейского индивидуального рациона питания (сухпаек) с большим сроком хранения, что составит от 3 500 до 6 000 тенге;
- средства личной гигиены – набор влажных (от 1 500 тенге) и сухих (от 200 тенге) салфеток;
- теплая одежда – это должны быть носки, штаны и согревающая верхняя одежда (например, кофта), которые можно взять из имеющихся вещей;
- плед – самые простые экземпляры стоят от примерно 2 000 тенге;
- радиоприемник и фонарик (оба на батарейках) – станция для радиочастот обойдется от 3 000 тенге, а компактный и одновременно яркий фонарик будет стоить в среднем от 1 000 тенге;
- спички и свисток – их можно приобрести по цене от 500 тенге.
В итоге условная стоимость всех компонентов такого набора на одного человека может составить от 14 000 тенге. Все это необходимо будет уместить в рюкзак или сумку, стоимость которой также зависит от размеров, наличия отдельных секций, материала и так далее. Но можно взять и те, что уже имеются дома в наличии.
Таким образом, экстренный чемоданчик в Казахстане можно собрать на сравнительно небольшую сумму денег. Но важно помнить, что некоторые элементы набора нужно регулярно обновлять (еда, медицинские препараты, батарейки).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2057063-skolko-stoit-sobrat-trevozhnyy-chemodanchik-na-sluchay-zemletryaseniya-v-kazahstane/