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Занятия отменили в вузах Алматы из-за землетрясения

Опубликовано:

Студенты вуза
Студенты. Иллюстративное фото: pexels.com

Занятия отменили во всех вузах Алматы из-за землетрясения. Пострадавших среди студентов не обнаружено, передает NUR.KZ со ссылкой на Миннауки и высшего образования.

Как сообщил корреспонденту NUR.KZ пресс-секретарь Миннауки и высшего образования РК Ержан Байтанаев, занятия в вузах Алматы 4 марта отменены из-за землетрясения.

"Все студенты были вовремя эвакуированы. Пострадавших нет. На сегодня занятия для студентов вузов Алматы отменены.

Ректорам вузов было поручено обеспечить дежурства в общежитиях, оказать содействие всем студентам, нуждающимся в воде, теплой одежде или любых других вещах первой необходимости. Дежурства уже начались", - сообщил Байтанаев.

Кроме того, по данным официального представителя Миннауки и высшего образования, в настоящее время здания всех университетов и студенческих общежитий проверяются. По предварительной информации, пострадавших и упавших в зданиях нет.

В понедельник, 4 марта, жители Алматы почувствовали сильное землетрясение, в городе зазвучали сирены.

Как сообщили в ДЧС Алматы, эпицентр землетрясения расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана. Ощутимость в южной столице Казахстана составила 5 баллов.

После землетрясения в городе образовались пробки. В акимате объявили о работе оперативного штаба.

Жителям Алматы рассказали, как найти ближайший пункт приема.

Начальник ДЧС Алматы сообщил, что в Алматы могут повториться подземные толчки, сохраняется угроза афтершоков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2064333-zanyatiya-otmenili-v-vuzah-almaty-iz-za-zemletryaseniya/

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