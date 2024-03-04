Занятия в школах и колледжах отменили в Алматы после землетрясения
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Занятия для второй смены в школах и колледжах отменили в Алматы после землетрясения. Об этом сообщили в Управлении образования города, передает корреспондент NUR.KZ.
"Во всех школах, колледжах города Алматы 04 марта 2024 года занятия второй смены отменяются. Детские сады оставляют детей по желанию родителей", - рассказали в управлении.
Напомним, в Алматы произошло сильное землетрясение ощутимостью в пять баллов.
В ДЧС рассказали, как действовать при землетрясении.
Также сообщалось, что Досаев собрал оперативный штаб, где обсуждаются дальнейшие действия при землетрясении. Сообщалось, что в городе сохраняется угроза афтершоков.
Также мы рассказывали, как работает аэропорт после толчков.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064334-zanyatiya-v-shkolah-i-kolledzhah-otmenili-v-almaty-posle-zemletryaseniya/