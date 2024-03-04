Метро перестало работать после землетрясения в Алматы

Работа метрополитена будет возобновлена в течение трех часов после получения разрешения ДЧС о допуске к рабочим местам, об этом сообщили в пресс-службе Метрополитена Алматы, передает NUR.KZ.

"В целях обеспечения безопасности движения специалистами метрополитена будут проводиться работы по обследованию тоннелей. В связи с этим работа метрополитена будет возобновлена в течение трех часов после получения разрешения ДЧС о допуске к рабочим местам.

Дополнительная информация будет опубликована после получения рекомендаций ДЧС. Никаких разрушений на территории метро не зафиксировано, пассажиры эвакуированы", - сообщили в метрополитене города.