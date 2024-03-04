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Метро перестало работать после землетрясения в Алматы

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Люди выходят со станции метро Алматы
Метро Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Работа метрополитена будет возобновлена в течение трех часов после получения разрешения ДЧС о допуске к рабочим местам, об этом сообщили в пресс-службе Метрополитена Алматы, передает NUR.KZ.

"В целях обеспечения безопасности движения специалистами метрополитена будут проводиться работы по обследованию тоннелей. В связи с этим работа метрополитена будет возобновлена в течение трех часов после получения разрешения ДЧС о допуске к рабочим местам.

Дополнительная информация будет опубликована после получения рекомендаций ДЧС. Никаких разрушений на территории метро не зафиксировано, пассажиры эвакуированы", - сообщили в метрополитене города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064355-metro-perestalo-rabotat-posle-zemletryaseniya-v-almaty/

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