Метро перестало работать после землетрясения в Алматы
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Работа метрополитена будет возобновлена в течение трех часов после получения разрешения ДЧС о допуске к рабочим местам, об этом сообщили в пресс-службе Метрополитена Алматы, передает NUR.KZ.
"В целях обеспечения безопасности движения специалистами метрополитена будут проводиться работы по обследованию тоннелей. В связи с этим работа метрополитена будет возобновлена в течение трех часов после получения разрешения ДЧС о допуске к рабочим местам.
Дополнительная информация будет опубликована после получения рекомендаций ДЧС. Никаких разрушений на территории метро не зафиксировано, пассажиры эвакуированы", - сообщили в метрополитене города.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064355-metro-perestalo-rabotat-posle-zemletryaseniya-v-almaty/