Как работает связь после землетрясения в Алматы, рассказали представители казахстанских мобильных операторов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Произошедшее в Алматы землетрясение не затронуло базовые станции, CORE-сети и другую инфраструктуру компании, все системы и оборудование в настоящее время работают в штатном режиме. Вместе с тем отмечаем, что в период толчков из-за массовых звонков с 11.37 до 11.43 наблюдался резкий рост нагрузки на сети (15%), которую специалистам оператора удалось выровнять и восстановить нормальный режим работы сети в 11.44", - рассказали в пресс-службе "Кселл".

В Beeline также отметили, что землетрясение в Алматы никак не повлияло на работу мобильной сети.

"Все оборудование работает корректно. После толчков центр мониторинга зарегистрировал всплеск абонентской активности, что привело к повышенной нагрузке на сеть. Однако сейчас все показатели вернулись к норме, сервисы работают исправно", - говорят в Beeline.

С коллегами согласны и в Tele2.

"Во время произошедшего 4 марта землетрясения в Алматы связь Tele2/Altel работала и после толчков продолжает работать без перебоев в штатном режиме. Отметим также, что инфраструктурные объекты оператора связи не пострадали.

Команда оператора понимает как важно абонентам оставаться на связи во время природных катаклизмов, и делает все возможное для того, чтобы обеспечить стабильную связь в любых ситуациях", - добавили в пресс-службе оператора.

Напомним, в Алматы произошло сильное землетрясение ощутимостью в пять баллов.

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