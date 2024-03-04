Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Номера горячей линии в связи с землетрясением опубликовал акимат Алматы

Опубликовано:

Женщина держит телефон в руках
Женщина с телефоном. Иллюстративное фото: pixabay.com

Акимат Алматы сообщил о запуске новой горячей линии для граждан в связи с землетрясением, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

"В связи землетрясением в городе Алматы работает горячая линия по номерам 8 727 278 20 83 и 8 727 278 20 84", - говорится в сообщении акимата.

В понедельник, 4 марта в 11:21 жители Алматы почувствовали сильное землетрясение, в городе зазвучали сирены.

Как сообщили в ДЧС Алматы, эпицентр землетрясения расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана. Ощутимость в южной столице Казахстана составила 5 баллов.

После землетрясения в городе образовались пробки. Метро также перестало работать. В акимате объявили о работе оперативного штаба.

Алматинцам рассказали, как найти ближайший пункт приема. Позже горожан призвали находиться в пунктах приема населения до 16:00. Занятия в школах, колледжах и вузах были отменены.

Все службы были приведены в готовность после землетрясения. Начальник ДЧС Алматы сообщил, что в Алматы могут повториться подземные толчки, сохраняется угроза афтершоков.

В 12:54 в 255 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая на глубине в 10 километров произошел повторный толчок, который ощутили жители города.

Алматинцы начали делиться в соцсетях фотографиями разбитых стекол и обвалившихся потолков. Это последствия сегодняшнего землетрясения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2064365-nomera-goryachey-linii-v-svyazi-s-zemletryaseniem-opublikoval-akimat-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.