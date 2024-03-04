Номера горячей линии в связи с землетрясением опубликовал акимат Алматы

Акимат Алматы сообщил о запуске новой горячей линии для граждан в связи с землетрясением, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

"В связи землетрясением в городе Алматы работает горячая линия по номерам 8 727 278 20 83 и 8 727 278 20 84", - говорится в сообщении акимата.

В понедельник, 4 марта в 11:21 жители Алматы почувствовали сильное землетрясение, в городе зазвучали сирены.

Как сообщили в ДЧС Алматы, эпицентр землетрясения расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана. Ощутимость в южной столице Казахстана составила 5 баллов.

После землетрясения в городе образовались пробки. Метро также перестало работать. В акимате объявили о работе оперативного штаба.

Алматинцам рассказали, как найти ближайший пункт приема. Позже горожан призвали находиться в пунктах приема населения до 16:00. Занятия в школах, колледжах и вузах были отменены.

Все службы были приведены в готовность после землетрясения. Начальник ДЧС Алматы сообщил, что в Алматы могут повториться подземные толчки, сохраняется угроза афтершоков.

В 12:54 в 255 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая на глубине в 10 километров произошел повторный толчок, который ощутили жители города.

Алматинцы начали делиться в соцсетях фотографиями разбитых стекол и обвалившихся потолков. Это последствия сегодняшнего землетрясения.